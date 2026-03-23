Prețul petrolului scade după ce președintele Trump a anunțat discuții „productive” cu Iranul

Prețurile petrolului au înregistrat, luni, o scădere puternică, de peste 10%, în urma declarațiilor făcute de președintele Trump.

Petrolul Brent din Marea Nordului a coborât la 101.39 dolari pe baril, marcând o contracție de 9.63%, în timp ce petrolul West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o scădere de 9.39%, prețul ajungând la 89.01 dolari pe baril, potrivit AFP.

Reacția pieței vine după anunțul făcut de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a declarat că Washingtonul a purtat „discuții foarte constructive și fructuoase” și că atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene vor fi amânate.

„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și fructuoase cu privire la o soluționare completă și definitivă a conflictului dintre noi din Orientul Mijlociu. Având în vedere tonul și caracterul acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am dat instrucțiuni Departamentului de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs”, se arată în mesajul publicat de Trump.