Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul și oprește atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran timp de 5 zile

Președintele SUA, Donald Trump a anunțat, astăzi, pe rețelele de socializare că Statele Unite și Iranul au purtat „conversații foarte bune și productive cu privire la o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu” și că a instruit Pentagonul să amâne orice atacuri asupra centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene timp de cinci zile.

„Nu este clar cine s-a ocupat de relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Iran, care, în ultimele zile, și-au adresat reciproc amenințări din ce în ce mai belicoase, amenințând cu o escaladare a conflictului”, susține NYTimes.

Mesajul transmis de președintele SUA este următorul:

„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și fructuoase cu privire la o soluționare completă și definitivă a conflictului dintre noi din Orientul Mijlociu.

AVÂND ÎN VEDERE TONUL ȘI CARACTERUL ACESTOR DISCUȚII APROFUNDATE, DETALIATE ȘI CONSTRUCTIVE, CARE VOR CONTINUA PE PARCURSUL SĂPTĂMÂNII, AM DAT INSTRUCȚIUNI DEPARTAMENTULUI DE RĂZBOI SĂ AMÂNE TOATE ATACURILE MILITARE ÎMPOTRIVA CENTRALELOR ELECTRICE ȘI A INFRASTRUCTURII ENERGETICE IRANIENE PENTRU O PERIOADĂ DE CINCI ZILE, SUB REZERVA SUCCESULUI ÎNTÂLNIRILOR ȘI DISCUȚIILOR ÎN CURS.

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ ACESTEI CHESTIUNI!

PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”