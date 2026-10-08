Primarul Ankarei în vizită oficială la București. Ce teme va discuta cu Ciprian Ciucu

„Primarul Ankarei, Mansur Yavaș, vizită oficială la București. Este oaspetele edilului general Ciprian Ciucu pentru două zile. A sosit în seara aceasta, alături de delegația turcă, și a fost așteptat la aeroport. Mansur Yavaș, aflat la al doilea mandat, a fost invitat de edilul general care și-a propus să reia relațiile cu toate orașele înfrățite cu Bucureștiul: nouă la număr. Scopul este de a dezvolta Capitala din punct de vedere academic, al turismului și al mediului de afaceri”, se arată în mesajul publicat, joi, pe Facebook de Primăria Municipiului București.

Cei doi primari vor începe o serie de discuții axate pe cinci teme de interes pentru dezvoltarea Bucureștiului.

Prima temă vizează mobilitatea și managementul urban, concentrându-se pe schimburi tehnice în privința optimizării transportului public, a semaforizării inteligente, a gestionării traficului și a regenerării spațiilor publice.

Cea de-a doua direcție abordează serviciile sociale și digitalizarea administrației, discuțiile urmând să includă exemple de bune practici pentru sprijinirea categoriilor defavorizate, digitalizarea procedurilor și consolidarea transparenței decizionale.

Cooperarea economică reprezintă un alt pilon esențial al agendei oficiale, fiind programate acțiuni de conectare între camerele de comerț și companiile locale.

În paralel, pe agenda celor doi edili figurează proiecte comune în domeniile educației, culturii și turismului, orientate spre protejarea patrimoniului și facilitarea schimburilor între universități și organizații neguvernamentale.

„Pe lângă Ankara, Bucureștiul mai este înfrățit cu Atena (1993), Atlanta (1994), Pretoria (1997), Aman (1999), Chișinău (1999), Nicosia (2004), Beijing (2005) și Tbilisi (2022)”, se mai arată în mesajul publicat de PMB.