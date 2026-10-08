Prima pagină » Știrile zilei » Primarul Ankarei în vizită oficială la București. Ce teme va discuta cu Ciprian Ciucu

Primarul Ankarei în vizită oficială la București. Ce teme va discuta cu Ciprian Ciucu

Primarul capitalei Turciei, Mansur Yavaș, a sosit la București pentru o vizită oficială de două zile. Acesta a fost invitat de omologul său Ciprian Ciucu cu care va avea discuții pe mai multe direcții de interes pentru București.
Primarul Ankarei în vizită oficială la București. Ce teme va discuta cu Ciprian Ciucu
Sursa foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
08 oct. 2026, 22:47, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul Ankarei, Mansur Yavaș, vizită oficială la București. Este oaspetele edilului general Ciprian Ciucu pentru două zile. A sosit în seara aceasta, alături de delegația turcă, și a fost așteptat la aeroport. Mansur Yavaș, aflat la al doilea mandat, a fost invitat de edilul general care și-a propus să reia relațiile cu toate orașele înfrățite cu Bucureștiul: nouă la număr. Scopul este de a dezvolta Capitala din punct de vedere academic, al turismului și al mediului de afaceri”, se arată în mesajul publicat, joi, pe Facebook de Primăria Municipiului București. 

Cei doi primari vor începe o serie de discuții axate pe cinci teme de interes pentru dezvoltarea Bucureștiului.  

Prima temă vizează mobilitatea și managementul urban, concentrându-se pe schimburi tehnice în privința optimizării transportului public, a semaforizării inteligente, a gestionării traficului și a regenerării spațiilor publice. 

Cea de-a doua direcție abordează serviciile sociale și digitalizarea administrației, discuțiile urmând să includă exemple de bune practici pentru sprijinirea categoriilor defavorizate, digitalizarea procedurilor și consolidarea transparenței decizionale.  

Cooperarea economică reprezintă un alt pilon esențial al agendei oficiale, fiind programate acțiuni de conectare între camerele de comerț și companiile locale. 

În paralel, pe agenda celor doi edili figurează proiecte comune în domeniile educației, culturii și turismului, orientate spre protejarea patrimoniului și facilitarea schimburilor între universități și organizații neguvernamentale. 

„Pe lângă Ankara, Bucureștiul mai este înfrățit cu Atena (1993), Atlanta (1994), Pretoria (1997), Aman (1999), Chișinău (1999), Nicosia (2004), Beijing (2005) și Tbilisi (2022)”, se mai arată în mesajul publicat de PMB.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Fosta Miss debutează în boxul profesionist » Visează la titlul mondial: „Tocurile înalte și mănușile se potrivesc”
GSP.ro
Ninge în România începând cu 19 octombrie 2026. Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe vin ninsorile
Gandul
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o înainte de pandemie'
Cancan
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport
MApN a plimbat rezerviștii cu autocarele pentru o poză a ministrului cu rachetele antidronă
Libertatea
Zilele de concediu nefolosite nu se pierd automat după 18 luni. Ce trebuie să știe angajații
CSID
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Promotor