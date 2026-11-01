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Primele temperaturi negative ale sezonului în București? Prognozele indică minus 1 grad. Când vine frigul

Bucureștiul ar putea înregistra primele temperaturi sub zero grade Celsius din acest sezon în jurul datei de 8 noiembrie, potrivit mai multor prognoze meteorologice. După un început de noiembrie ploios, vremea se va răci considerabil, iar temperaturile nocturne vor coborî spre pragul înghețului. Unele modele indică minime de până la minus 1 grad Celsius în Capitală și în zona Otopeni.
Primele temperaturi negative ale sezonului în București? Prognozele indică minus 1 grad. Când vine frigul
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Marius Vale
01 nov. 2026, 06:33, Știrile zilei
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Prognozele meteorologice actualizate pentru începutul lunii noiembrie arată o schimbare a vremii în București, cu o scădere treptată a temperaturilor și posibilitatea apariției primului episod de îngheț din această toamnă.

O simulare a modelului meteorologic european ECMWF, din rularea de sâmbătă, indică pătrunderea unei mase de aer rece în estul și sud-estul Europei în jurul datei de 7 noiembrie.

Potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, duminică, 8 noiembrie, temperaturile minime din București ar putea coborî până la -1 grad Celsius. Prognoza indică un interval posibil al minimelor între -1 și 2 grade, în condițiile în care maximele zilei se vor situa între 8 și 12 grade.

Și pentru zona Aeroportului Otopeni, Met Office estimează temperaturi minime cuprinse între -1 și 1 grad, ceea ce confirmă posibilitatea unui episod de îngheț la periferia Capitalei.

Alte prognoze confirmă apropierea înghețului

Prognoza afișată sâmbătă, 31 octombrie, de Google Weather pentru București indică o temperatură minimă de -1 grad Celsius pentru sâmbătă, 7 noiembrie, după mai multe zile de răcire.

Conform acesteia, temperaturile maxime vor coborî de la aproximativ 11 grade la începutul săptămânii până la 8-9 grade în zilele cele mai reci. Minimele vor scădea mai accentuat, de la 7-9 grade la începutul intervalului până spre zero grade.

Și alte servicii meteorologice indică apropierea pragului înghețului.

Portalul VremeaIn estimează minime de zero grade pentru 8 și 9 noiembrie, în timp ce Portal-Info prognozează pentru luni, 9 noiembrie, o minimă de aproximativ -0,9 grade Celsius.

Cum va evolua vremea în București până la primul episod de frig

Începutul lunii noiembrie va fi dominat de nori și precipitații în Capitală.

Pentru duminică, 1 noiembrie, prognozele indică maxime în jurul a 11-12 grade Celsius, iar luni și marți temperaturile maxime ar putea coborî spre 8-9 grade, în condițiile apariției ploilor.

Miercuri, 4 noiembrie, sunt posibile în continuare precipitații, iar din 5 noiembrie vremea ar urma să devină mai uscată, dar nopțile vor fi mai reci.

Scăderea temperaturilor va fi resimțită în special noaptea și dimineața, când pot apărea condiții de brumă, îndeosebi în zonele periferice și pe suprafețele descoperite.

Ce spune ANM despre începutul lunii noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri, 30 octombrie, estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, realizate pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Prognozele ANM indică o perioadă mai rece la începutul lunii noiembrie în mai multe regiuni ale țării. În primele zile ale lunii sunt anticipate temperaturi minime negative în anumite zone, în timp ce pentru București tendința generală este de scădere a valorilor termice.

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