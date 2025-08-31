Primul loc din lume care interzice vestitele dozatoare de sos de soia din plastic în formă de pește

Acestea sunt o prezență familiară în magazinele de sushi la pachet din întreaga lume de zeci de ani, dar ar putea fi începutul sfârșitului pentru dozatoarele de sos de soia în formă de pește.

Australia de Sud va fi primul loc din lume care le va interzice în cadrul unei interdicții mai largi privind plasticul de unică folosință, care va intra în vigoare la 1 septembrie.

Dispozitivul cunoscut sub numele de shoyu-tai (sau snapper pentru sos de soia în japoneză) a fost inventat în 1954 de Teruo Watanabe, fondatorul companiei Asahi Sogyo din Osaka, potrivit unui raport al postului de radio japonez Radio Kansai.

Pe atunci era obișnuit să se folosească recipiente din sticlă și ceramică, dar apariția plasticului industrial ieftin a permis crearea unui mic recipient din polietilenă în formă de pește, denumit oficial „Lunch Charm”, potrivit The Guardian.

Imagine familiară în întreaga lume

Invenția s-a răspândit rapid în Japonia și, în cele din urmă, în întreaga lume, estimându-se că au fost produse miliarde de bucăți.

Conform noii legi din Australia de Sud, vor fi interzise doar recipientele preumplute cu sos de soia, prevăzute cu capac, dop sau închizător și care conțin mai puțin de 30 ml de sos de soia. Pungile de plastic vor fi permise, dar guvernul speră că magazinele de sushi vor folosi în schimb sticle sau dozatoare pentru vrac.

Ministrul mediului din Australia de Sud, dr. Susan Close, a declarat că fiecare recipient de plastic pentru pește era utilizat doar câteva secunde, dar „dimensiunile reduse ale acestora fac ca acestea să fie ușor de scăpat, de luat de vânt sau de spălat în canalizare, devenind astfel o componentă frecventă a deșeurilor de pe plaje și străzi”.

„Sunt un articol de „ambalare convenabilă” care poate fi înlocuit cu soluții de condimente vrac sau reumplibile sau cu alternative mai ușor de gestionat, ceea ce înseamnă că eliminarea lor reduce direct volumul de plastic de unică folosință care intră în fluxul de deșeuri”, a spus Close.

Alte articole din plastic de unică folosință incluse în interdicție sunt tacâmurile din plastic și ambalajele alimentare din polistiren expandat, cum ar fi bolurile de tăiței instant preambalate.

Ambalajul poate fi confundat cu hrană de animalele marine

Dr. Nina Wootton, ecolog marin la Universitatea din Adelaide, a spus că peștele de plastic pentru sushi este mai dăunător, deoarece poate fi confundat cu hrană de către viețuitoarele marine.

„Dacă nu a fost încă descompus în microplastice și plutește în forma sa integrală, atunci alte organisme care mănâncă pești de această dimensiune ar putea crede că este un pește și l-ar putea mânca”, a spus Wootton.

„Deoarece sunt din plastic destul de gros, durează destul de mult până se descompun”.

Cip Hamilton, manager de campanie la Australian Marine Conservation Society, a declarat că interzicerea plasticului de unică folosință este un început bun, dar că trebuie făcut mai mult.

„Interdicții precum acestea sunt un mic pas important către reducerea poluării cu plastic, dar este important ca guvernele să înceapă să ia în considerare reducerea și eliminarea plasticului problematic din întregul sistem”, a spus Hamilton.

„Ceea ce au cu adevărat nevoie oceanele noastre este ca guvernele statale și federale să introducă legi stricte care să reducă producția și consumul de plastic și să responsabilizeze companiile pentru produsele pe care le pun pe rafturi, altfel viața marină și coastele Australiei vor continua să sufere sub munții de poluare cu plastic”.