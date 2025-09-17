„Principala modalitate de integrare a superinteligenței”. Meta urmează să lanseze noi ochelari inteligenți în cadrul evenimentului Connect

„Anul trecut, Meta Connect a fost mult mai puțin metaverse și mult mai mult AI. Ne așteptăm ca evenimentul din acest an să fie dominat practic de AI, în special de ochelarii AI și superinteligență”, a declarat Mike Proulx, director de cercetare la Forrester. „Deși Meta are un avantaj în ceea ce privește ochelarii AI, concurența este în plină desfășurare, cu noi intrați pe piață”.

Compania cu sediul în Menlo Park, California, a prezentat anul trecut un prototip pentru Orion, pe care Zuckerberg l-a numit „cea mai avansată pereche de ochelari pe care a văzut-o lumea vreodată”, dar acești ochelari holografici cu realitate augmentată sunt încă la ani distanță de a fi comercializați.

În schimb, analiștii se așteaptă ca Meta să prezinte noi ochelari inteligenți, probabil cu un mic ecran controlat de o brățară pe care o poartă utilizatorul, potrivit AP.

„Deși sunt mai degrabă o platformă de experimentare, aceștia ar trebui să permită consumatorilor să acceseze ora, vremea, notificările, să încadreze și să previzualizeze imagini, să afișeze subtitrări și să traducă discursuri, să permită integrarea timpurie a activelor Meta (WhatsApp și Instagram) și să afișeze răspunsurile Meta AI”, a declarat Thomas Husson de la Forrester.

Actualizări ale ochelarilor inteligenți Ray-Ban Meta

Meta este de asemenea așteptată să prezinte actualizări ale ochelarilor inteligenți Ray-Ban Meta, care „vor avea probabil capacități AI îmbunătățite de interpretare a mediului și contextului utilizatorului”, a adăugat analistul.

Deși compania nu a dezvăluit cifrele de vânzări ale ochelarilor, a declarat că aceștia au fost mai populari decât se aștepta, ajutați de creatorii de conținut de pe rețelele sociale.

„De mai bine de un deceniu, viziunea pe termen lung a lui Zuckerberg cu Oculus și Metaverse a fost că ochelarii și căștile vor estompa granițele dintre lumea fizică și cea digitală”, a declarat Husson. „După multe încercări eșuate, acum este momentul să trecem dincolo de nișa utilizatorilor timpurii”.

Desigur, compania va împărtăși probabil și noutăți despre AI, inclusiv despre aplicația sa autonomă Meta AI. La fel ca alte companii de tehnologie, Meta a făcut investiții masive în dezvoltarea AI și a angajat talente de top, oferindu-le salarii impresionante.

Superinteligența este acum „la orizont”

În iulie, Zuckerberg a publicat o notă în care detaliază opiniile sale despre „superinteligența personală”, care, în opinia sa, „va ajuta umanitatea să accelereze ritmul progresului”. Deși a afirmat că dezvoltarea superinteligenței este acum „la orizont”, el nu a detaliat modul în care acest lucru va fi realizat sau ce înseamnă exact „superinteligența”.

Ideea abstractă de „superinteligență” este ceea ce companiile rivale numesc inteligență artificială generală sau AGI. Este cea mai recentă schimbare de direcție pentru un lider în domeniul tehnologiei care, în 2021, a mizat totul pe ideea metaversului, schimbând numele companiei și investind miliarde în dezvoltarea realității virtuale și a tehnologiilor conexe.

Zuckerberg a declarat că el crede că ochelarii cu AI vor fi „principala modalitate de integrare a superinteligenței”.

Zuckerberg va ține discursul său miercuri, la ora 20:00, ora Estului.