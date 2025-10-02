Proiect inovator: fluturi cu coadă de rândunică din ouă înghețate în azot

Într-un proiect inovator, cercetătorii vor congela ouăle fluturilor cu coadă de rândunică europeni crescuți în captivitate în azot lichid la -196 °C și vor încerca să crească fluturi din ouăle decongelate, comparând succesul lor cu fluturii crescuți din ouă care nu au fost niciodată congelați.

Dacă metoda va avea succes, aceasta ar putea duce la stocarea ouălor fluturilor cu coadă de rândunică britanici pentru a sprijini strategiile de conservare pe termen lung, cum ar fi programele de reproducere și eforturile de translocare, potrivit The Guardian.

Fluturele britanic, Papilio machaon britannicus, este o subspecie unică, dar aria sa de răspândire se micșorează și este vulnerabil la dispariție, fiind limitat la zonele joase din Norfolk Broads, care riscă să fie inundate de creșterea nivelului mării în următorul secol. În 2024, a suferit cel mai grav an de când au început înregistrările științifice.

Crioconservarea fluturilor este testată de cercetătorii de la Universitatea Anglia Ruskin în parteneriat cu Jimmy’s Farm & Wildlife Park și organizația caritabilă Nature’s Safe, o bancă biologică specializată în crioconservarea pentru conservare.

Crioconservarea

Dr. Alvin Helden, membru al Grupului de Cercetare în Ecologie Aplicată de la ARU, a declarat: „Proiectul nostru va combina cercetarea pe teren și cercetarea de laborator pentru a vedea dacă putem stabili o metodă fiabilă de conservare a materialului genetic al fluturelui britanic cu coadă de rândunică, folosind un văr european apropiat, dar mai puțin amenințat cu dispariția.

Crioconservarea este un instrument promițător pentru susținerea eforturilor de conservare, dar credem că este prima dată când se încearcă aplicarea acesteia în cazul fluturilor”.

Jimmy Doherty, fondatorul Jimmy’s Farm & Wildlife Park, care găzduiește o populație captivă înfloritoare de fluturi din specia Papilio machaon gorganus, a declarat: „Angajamentul nostru față de știința entomologiei și, în special, față de conservarea fluturilor, înseamnă că acest proiect este perfect pentru noi. Parteneriatul cu ARU și Nature’s Safe ne permite să aplicăm expertiza noastră într-o activitate care ar putea face o diferență reală în protejarea fluturilor britanici pentru generațiile viitoare”.

Debbie Rolmanis, directorul operațional al Nature’s Safe, a declarat: „Acest proiect are o importanță semnificativă pentru dezvoltarea tehnicilor de crioconservare – nu numai pentru fluturii britanici, ci pentru polenizatori și nevertebrate în ansamblu”.