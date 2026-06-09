Raport ONU: Coloniștii israelieni din Cisiordania ocupată comit abuzuri cu sprijinul direct al armatei

Potrivit informațiilor ONU, autoritățile israeliene au facilitat atacurile coloniștilor prin sprijin financiar și militar, relatează Reuters.

Violențele din Cisiordania

Începând cu anul 2023, atacurile asupra satelor și terenurilor agricole palestiniene au crescut cu 130%.

Documentul susține că forțele de securitate israeliene au însoțit în mod regulat coloniștii și au acționat ca un scut pentru aceștia în timpul actelor de violență.

Raportul arată că cel puțin șapte palestinieni au fost uciși și alți 832 au fost răniți anul trecut în urma violențelor, atacurile continuând și în 2026, iar participarea tot mai frecventă a forțelor israeliene la incidentele violente estompează diferența dintre coloniști și militari.

Într-un incident din 19 aprilie 2025, o fată de 12 ani și fratele ei de 3 ani au fost răniți și răpiți sub amenințarea cuțitului, fiind legați de un copac până la intervenția familiei.

Raportul menționează și cazuri de violență sexuală sau amenințări cu astfel de acte împotriva femeilor palestiniene, folosite pentru intimidare și răspândirea fricii în comunități.

Autoritățile de la Ierusalim resping acuzațiile, considerând că violențele sunt incidente izolate care sunt sancționate în urma anchetelor interne. Cu toate acestea, organizațiile de profil susțin că aceste anchete duc rar la pedepse.

Acțiunile Hamas în Fâșia Gaza

În același timp, Comisia și-a exprimat îngrijorarea și față de crimele atribuite grupării Hamas în Fâșia Gaza. Potrivit raportului, forțe afiliate Hamas au fost implicate în cel puțin 60 din 249 de cazuri documentate de execuții și violențe fizice severe între 2024 și 2025.

Printre abuzurile semnalate se numără bătăi aplicate persoanelor acuzate de colaborare cu Israelul sau de furtul ajutoarelor umanitare.