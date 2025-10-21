Răspunsul Europei la Starlink? Airbus, Thales și Leonardo au convenit asupra unei fuziuni în domeniul sateliților

Fuziunea anunțată vine în contextul în care Starlink, compania lui Elon Musk, a marcat lansarea în orbită a celui de-al 10.000-lea satelit.

Cele trei companii ar fi ajuns la un acord-cadru care le va permite să creeze „Project Bromo”, o companie de producție de sateliți care să concureze cu rivalii din China și Statele Unite, în special cu Starlink, compania lui Elon Musk, potrivit Euronews.

Euronews Next lucrează pentru a verifica în mod independent raportul Reuters.

Un raport privind compania de sateliți propusă de acestea a apărut anul trecut, când oficialii au declarat pentru Reuters că o nouă companie ar combina activele de sateliți, în loc ca un partener să cumpere activele de la restul.

Una dintre companiile pe care Proiectul Bromo își propune să le concureze este SpaceX a lui Musk, care a lansat megaconstelația Starlink, care a lansat 10.000 de sateliți pe orbită în weekend. Aproximativ 8.680 dintre acești sateliți se află pe orbită, potrivit astronomului Jonathan MacDowell, care urmărește sateliții operaționali.

În 2021, Comisia Federală de Comunicații din Statele Unite a aprobat planul lui Musk de a lansa cel puțin 12.000 de sateliți până în 2026.

Starlink, lider

Starlink este utilizat în toată Europa, în locuri precum Ucraina, unde se estimează că sunt utilizate 50.000 de terminale pentru a menține căile ferate, școlile și spitalele din țară conectate la internet în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.

Compania de telecomunicații lider din țară a semnat, de asemenea, un acord cu compania la începutul acestui an pentru a începe testarea serviciului direct de la satelit la telefonul mobil.

Alte companii lucrează, de asemenea, pentru a concura cu Starlink, cum ar fi Eutelsat, care a primit recent o injecție de capital de 1.35 miliarde de euro de la guvernul francez, potrivit ziarului francez Le Monde.

Agenția Spațială Europeană lucrează, de asemenea, la o megaconstelație împreună cu Thales, numită proiectul High-throughput Digital and Optical Network (HydRON), în cadrul căruia sateliții vor transmite semnale laser între ei și câteva rețele optice de la sol pentru a oferi viteze de internet de până la un terabyte pe secundă.