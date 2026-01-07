Ron DeSantis anunță că Florida va demara procesul de redesenare a hărții electorale

În proclamația prin care a stabilit sesiunea specială pentru perioada 20–24 aprilie, Ron DeSantis a declarat: „Legislativul ar trebui să aștepte cât mai mult posibil”, pentru a fi înainte de adoptarea unor noi hărți electorale, pentru a primi îndrumări din partea Curții Supreme.

În plus, instanța supremă urmează să se pronunțe asupra unui caz privind drepturile de vot, care ar putea limita posibilitatea statelor de a lua în considerare criterii rasiale la delimitarea circumscripțiilor electorale.

Obiectivul guvernatorului Floridei este de a redesena harta electorală pentru a oferi republicanilor un avantaj de cinci locuri în Camera Reprezentanților.

Părerile liderilor din Congresul statal sunt împărțite. Liderul Senatului, Ben Albritton, a declarat că susține ideea de a aștepta până după sesiunea legislativă ordinară, însă președintele Camerei, Daniel Perez susține că redesenarea nu necesită convocarea unei sesiuni speciale.

Inițiativa lui DeSantis se înscrie într-un context politic mai larg, prin care președintele Trump a încurajat statele controlate de republicani să redeseneze hărțile electorale pentru a-și consolida poziția înaintea alegerilor.

Printre statele care și-au redesenat circumscripțiilor electorale, se numără Texas, North Carolina și Ohio în favoarea republicanilor, însă și democrații au răspuns prin redesenarea districtelor în California și Utah.