Prima pagină » Știrile zilei » Rudele generalului Qassem Soleimani stabilite în SUA au fost reținute după revocarea statutului legal

Rudele generalului Qassem Soleimani stabilite în SUA au fost reținute după revocarea statutului legal

Nepoata și strănepoata fostului comandant militar iranian Qassem Soleimani au fost reținute de agenții federali de imigrație după ce Departamentul de Stat le-a revocat statutul de rezident permanent legal.
Rudele generalului Qassem Soleimani stabilite în SUA au fost reținute după revocarea statutului legal
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
04 apr. 2026, 20:25, Știri externe

„Noaptea trecută, nepoata și strănepoata general-maior Qasem Soleimani din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene au fost arestate de agenți federali după ce secretarul de stat Marco Rubio le-a revocat statutul de rezident permanent legal. Hamideh Soleimani Afshar și fiica sa se află acum în custodia Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE)”, se arată în comunicatul de presă emis de Departamentul de Stat, citat de Reuters

Autoritățile americane au motivat decizia prin sprijinul față de guvernul de la Teheran demonstrat de Afshar, subliniind că aceasta „ a promovat propaganda regimului iranian, a celebrat atacurile împotriva soldaților americani și a instalațiilor militare din Orientul Mijlociu, l-a lăudat pe noul Lider Suprem iranian, a denunțat America drept „Marele Satan”. 

De asemenea, Departamentul a mai anunțat că fiica lui Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Fatemeh Ardeshir Larijani,  și soțul acesteia,  Seyed Kalantar Motamedi  și-au pierdut statutul legal. 

„Atât Ardeshir Larijani, cât și Motamedi nu se mai află în Statele Unite și le este interzisă intrarea în viitor”, se arată în comunicat. 

Qassem Soleimani a fost ucis într-un atac aerian american la Bagdad în ianuarie 2020, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump. Ali Larijani, arhitect al politicii de securitate iraniene, a fost ucis la rândul său în martie, în războiul declanșat de Statele Unite și Israel. 

