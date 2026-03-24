Reuters: Rusia beneficiază atât de mult de pe urma războiului din Iran, încât a trebuit să amâne reformele fiscale

Creșterea bruscă a prețului petrolului declanșată de războiul din Iran a permis guvernului rus să amâne un plan de creștere a rezervelor fiscale pe termen lung, au declarat în exclusivitate, pentru Reuters, trei surse familiarizate cu situația.
Rusia își reduce astfel presiunea asupra finanțelor pe termen scurt.
Amânarea modificărilor reflectă faptul că economia rusă, deși se luptă cu costul acțiunii militare din Ucraina și al sancțiunilor internaționale, este una dintre puținele economii la nivel global care beneficiază de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.
Prețurile internaționale ale petrolului, care se tranzacționau în jurul valorii de 70 de dolari pe baril înainte de începerea războiului la sfârșitul lunii februarie, au crescut la peste 100 de dolari pe baril. Prețurile la benzină au crescut și ele.
Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei sunt așteptate să crească cu 70% în aprilie
Veniturile din petrol și gaze din bugetul Rusiei sunt așteptate să crească cu 70% în aprilie față de martie, ajungând la 0,9 trilioane de ruble, cel mai ridicat nivel lunar din octombrie 2025, conform calculelor Reuters bazate pe un preț al petrolului stabilit la 75 de dolari pe baril în scopuri fiscale.
Înainte de începerea războiului din Iran, Rusia încerca să canalizeze mai multe venituri din petrol către fondul de rezervă și intenționă să reducă ceea ce este cunoscut sub numele de prețul limită al petrolului. De asemenea, se discutase despre reduceri ale cheltuielilor bugetare.
Orice venituri care depășesc prețul limită, care este în prezent de 59 de dolari, merg în rezerva fiscală a Fondului Național de Avere.
Sursele au declarat că guvernul va amâna acum modificarea prețului limită.
Una dintre surse a declarat că, din moment ce era necesară o modificare legală a legii bugetului pentru a face schimbarea, este acum mai probabil ca aceasta să se întâmple în 2027.
Schimbările erau așteptate foarte curând
Ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, a declarat pe 25 februarie, cu trei zile înainte de începerea războiului din Iran, că modificările care vor permite un preț limită mai mic vor fi anunțate în termen de două săptămâni.
Luni, însă, președintele Vladimir Putin a cerut o decizie echilibrată cu privire la modul de utilizare a veniturilor generate de creșterea prețurilor la petrol.
Vorbind după întâlnirea de luni cu Putin, Siluanov a declarat că guvernul ia în considerare măsuri pentru a face bugetul mai puțin vulnerabil la fluctuațiile prețului petrolului pe termen mediu.
Bugetul Rusiei este calculat pe baza unui preț mediu anual al petrolului, egal cu prețul limită. Dacă prețul mediu lunar al petrolului este sub acesta, deficitul rezultat este acoperit din fondul de rezervă. Dacă prețul mediu lunar este peste prețul limită, surplusul se duce în fond.
Alte două surse au declarat că au fost informate de înalți oficiali guvernamentali că prețul redus va rămâne același în acest an și că necesitatea reducerilor de cheltuieli este, de asemenea, pusă sub semnul întrebării.
Noul set de previziuni macro cuprinde și prețul estimat al petrolului
Guvernul va publica un nou set de previziuni macroeconomice în aprilie, care vor include prețul mediu estimat al petrolului în acest an, care servește drept orientare pentru buget.
Fondul de rezervă este deținut în valută străină, acum în mare parte în yuani, ceea ce înseamnă că are un impact major asupra pieței valutare a Rusiei.
Decizia guvernului de a suspenda vânzările de valută ale fondului în timpul discuțiilor despre noul preț limită a dus la o scădere de 6% a cursului de schimb al rublei față de dolar în martie.
Guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a declarat după reducerea ratei dobânzii de săptămâna trecută că este prea devreme pentru a evalua impactul creșterii prețurilor petrolului asupra economiei rusești.
În timpul conferinței de presă, Nabiullina și prim-adjunctul ei, Alexei Zabotkin, au declarat că regula bugetară este cea mai bună protecție a Rusiei împotriva șocurilor externe.
O persoană care cunoaște discuțiile în curs a declarat că, chiar dacă criza din Iran se va încheia brusc, majoritatea factorilor de decizie politică ruși se așteaptă ca prețul petrolului să se mențină la un nivel de risc pentru o perioadă de timp.