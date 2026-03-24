Reuters: Rusia beneficiază atât de mult de pe urma războiului din Iran, încât a trebuit să amâne reformele fiscale

Creșterea bruscă a prețului petrolului declanșată de războiul din Iran au declarat în exclusivitate, pentru Reuters, trei surse familiarizate cu situația. a permis guvernului rus să amâne un plan de creștere a rezervelor fiscale pe termen lung,

Rusia își reduce astfel presiunea asupra finanțelor pe termen scurt.

Amânarea modificărilor reflectă faptul că economia rusă, deși se luptă cu costul acțiunii militare din Ucraina și al sancțiunilor internaționale, este una dintre puținele economii la nivel global care beneficiază de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Prețurile internaționale ale petrolului, care se tranzacționau în jurul valorii de 70 de dolari pe baril înainte de începerea războiului la sfârșitul lunii februarie, au crescut la peste 100 de dolari pe baril. Prețurile la benzină au crescut și ele.

Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei sunt așteptate să crească cu 70% în aprilie

Veniturile din petrol și gaze din bugetul Rusiei sunt așteptate să crească cu 70% în aprilie față de martie, ajungând la 0,9 trilioane de ruble, cel mai ridicat nivel lunar din octombrie 2025, conform calculelor Reuters bazate pe un preț al petrolului stabilit la 75 de dolari pe baril în scopuri fiscale.

Înainte de începerea războiului din Iran, Rusia încerca să canalizeze mai multe venituri din petrol către fondul de rezervă și intenționă să reducă ceea ce este cunoscut sub numele de prețul limită al petrolului. De asemenea, se discutase despre reduceri ale cheltuielilor bugetare.

Orice venituri care depășesc prețul limită, care este în prezent de 59 de dolari, merg în rezerva fiscală a Fondului Național de Avere. Sursele au declarat că guvernul va amâna acum modificarea prețului limită. Una dintre surse a declarat că, din moment ce era necesară o modificare legală a legii bugetului pentru a face schimbarea, este acum mai probabil ca aceasta să se întâmple în 2027. Schimbările erau așteptate foarte curând