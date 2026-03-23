Kremlinul este preocupat de rata scăzută a natalității în Rusia — 1,4 copii, care este un minim istoric.

Pentru o dezvoltare stabilă a populației, este necesar un număr de 2,1 copii per femeie.

Acum, dacă femeile decid să nu aibă copii, ele intră în atenția autorităților și, în viitor, vor fi trimise la psiholog, transmite presa.

Femeile ruse sunt presate să aibă copii cu orice preț, chiar dacă nu și-i doresc. Conform noilor directive ale Ministerului Sănătății, în cadrul studiilor privind sănătatea reproductivă, medicii vor întreba femeile câți copii își doresc.

Dacă acestea răspund „zero”, atunci „se recomandă să se trimită pacienta la o consultație cu un psiholog, cu scopul de a dezvolta o atitudine pozitivă față de dorința de a avea copii”.

Înăsprirea politicii față de femei este un alt pas spre paternalism.

În Rusia, legile privind avortul au fost deja înăsprite și mesajele publicitate pro avort au fost incriminate.

De la 1 martie, există și un bonus pentru studentele însărcinate și, în unele cazuri, pentru elevele însărcinate. Potrivit unui articol din Novaya Gazeta, acestea vor primi 100.000 de ruble (aproximativ 1.080 de euro) dacă nasc.

Vladimir Putin a declarat că dorește ca „printr-un efort comun” să se asigure că „tinerii aspiră cu sinceritate să găsească bucuria maternității”.