Prima pagină » Știrile zilei » Rusia lansează rețeaua 5G în 16 mari orașe, inclusiv în capitală. Tehnologia va fi implementată în alte zeci de orașe până la finalul anului

Rusia lansează rețeaua 5G în 16 mari orașe, inclusiv în capitală. Tehnologia va fi implementată în alte zeci de orașe până la finalul anului

Rusia a anunțat vineri lansarea rețelei 5G în 16 orașe mari, printre care și Moscova. Această tehnologie va fi implementată și în alte 50 de orașe până la finalul anului. Țara se află cu câțiva ani în urma vecinilor săi europeni și asiatici.
Rusia lansează rețeaua 5G în 16 mari orașe, inclusiv în capitală. Tehnologia va fi implementată în alte zeci de orașe până la finalul anului
Ioana Târziu
11 sept. 2026, 16:33, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rețeaua 5G este implementată în Statele Unite, China și Europa de Vest de peste cinci ani.

Tehnologia trebuia să fie lansată în urmă cu șapte ani

Cu toate acestea, sosirea sa în Rusia, inițial planificată pentru 2019, a fost amânată. Tehnologia utilizează frecvențe rezervate în Rusia pentru comunicațiile de către serviciile de securitate (FSB) și armată.

Conform AFP, la sfârșitul lunii august, Ministerul Tehnologiei Digitale din Rusia a anunțat în sfârșit că cei patru operatori de telefonie mobilă ai țării vor putea inițial să implementeze 5G pe frecvențele alocate standardului LTE (4G). Ulterior, vor obține frecvențe suplimentare pentru a dezvolta rețeaua.

De ce e importantă lansarea tehnologiei

„Volumul traficului de internet mobil s-a triplat în ultimii șase ani, motiv pentru care lansarea 5G este deosebit de importantă pentru orașele mari, unde rețelele sunt puternic congestionate”, a anunțat vineri ministerul.

La Moscova, Sankt Petersburg (fosta capitală imperială din nord-vestul țării) și Ekaterinburg (un oraș important din Munții Ural), „5G a fost lansat de toți cei patru operatori de telefonie mobilă”, potrivit aceleiași surse.

Rețeaua 5G va fi parțial disponibilă în Novosibirsk și Krasnoiarsk (Siberia), Kazan (regiunea Volga), Krasnodar (sudul Rusiei) și Nijni Novgorod (la 400 km est de Moscova).

Rețeaua 5G pe iPhone-uri depinde de decizia Apple

„Cât mai curând posibil, în aceste orașe, toți posesorii de dispozitive Android vor putea utiliza aceste servicii”, se arată în comunicat. Ministerul subliniază însă că accesul la 5G pe iPhone-uri va depinde de „decizia Apple”. Compania s-a retras de pe piața rusă și a încetat oficial să își vândă produsele acolo în 2022, după începerea războiului din Ucraina.

Implementarea 5G în Rusia va fi „graduală”. Tehnologia va fi extinsă în alte 50 de orașe rusești până la sfârșitul anului 2026, potrivit Ministerului Economiei Digitale și Tehnologiei.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
GSP.ro
Preotul Ciprian Mega, trimis în judecată. Procurorii îl acuză că și-a înscenat „persecuția” politică și religioasă prin incendierea unei mașini
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Cum au reformat Statele Unite ale Americii comunitatea de intelligence după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001
Libertatea
Generalul-maior Dorin Ioniță, găsit mort într-un imobil din Prahova. Ce s-a întâmplat înainte cu câteva ore de tragedie? Anchetatorii au scos la iveală detalii șocante
CSID
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Promotor
De ce cheltuiesc românii miliarde de euro pe vacanțe în străinătate?
Economedia