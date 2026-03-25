Sarah Mullally, prima femeie Arhiepiscop de Canterbury, va fi învestită oficial în funcție

Ceremonia de învestire, desfășurată la Catedrala din Canterbury, marchează începutul oficial al activității publice a lui Dame Sarah Mullally în calitate de lider al Bisericii Angliei, relatează BBC.

Evenimentul reunește aproximativ 2.000 de invitați, printre care se numără membri ai familiei regale, printre care prințul William și prințesa Kate, reprezentanți ai comunității locale, dar și asistente și îngrijitori, un semn de recunoaștere a carierei sale anterioare în domeniul medical.

Sarah Mullally este prima femeie care ocupă această funcție, după 105 predecesori bărbați, începând cu anul 597. Abia în 1994 femeile au fost admise în preoția Bisericii Angliei.

Mullally și-a început cariera în 1980 ca asistentă medicală, Mullally a devenit în 1999 cea mai tânără asistentă șefă din Anglia. Ulterior, a fost hirotonită preot în 2002 și a devenit prima femeie Episcop de Londra în 2018.

„Odată ce încerc să înțeleg ce înseamnă să fiu arhiepiscop, recunosc importanța faptului că sunt prima femeie arhiepiscop, dar sunt conștientă și de femeile care m-au susținut în slujirea mea. Dar înseamnă și faptul că pot să le spun și altor oameni, într-un fel, că este perfect posibil să-ți urmezi visele și ceea ce vrei să faci”, spune Mullally.

Înainte de ceremonie, ea a parcurs pe jos un pelerinaj de aproape 145 de kilometri (90 de mile) de la Catedrala St. Paul până la Canterbury. Ceremonia include elemente simbolice de modernitate, precum jurământul depus pe Biblia Sfântului Ioan, prima biblie nouă utilizată din 1945 și momente multiculturale, cu rugăciuni și cântări în limbi precum urdu, spaniolă și bemba.