Premieră. Una dintre cele mai puternice armate din lume va fi condusă de o femeie

Una dintre cele mai puternice armate din lume va fi condusă, în premieră, de o femeie. Armata australiană va avea în fruntea sa o femeie cu o carieră militară de peste 40 de ani. Ea va prelua conducerea peste câteva luni.
Premieră. Una dintre cele mai puternice armate din lume va fi condusă de o femeie
sursa foto: Australian High Commission, India and Bhutan﻿, FB
Petru Mazilu
13 apr. 2026, 12:08, Politic

Australia numește o femeie în fruntea armatei pentru prima dată în istorie sa de 125 de ani, potrivit Al Jazeera. Generalul locotenent Susan Coyle a fost numit șef al armatei. Femeia în vârstă de 55 de ani va ocupa funcția din luna iulie, a anunțat guvernul australian, luni, prin intermediul unui comunicat. Susan Coyle îl va înlocui pe Simon Stuart, care a preluat funcția în iulie 2022.

Coyle a deținut mai multe funcții de comandă de nivel înalt de-a lungul carierei sale militare de aproape 40 de ani, inclusiv în timpul operațiunilor din Afganistan și Orientul Mijlociu.

Numirea ei are loc în contextul în care armata australiană încearcă să crească numărul de femei din rândurile sale. Femeile reprezintă aproximativ 21% din forțele de apărare australiene și ocupă 18,5% din pozițiile de conducere superioare. Totodată, armata se confruntă cu un val de acuzații de hărțuire sexuală și discriminare și încearcă să-și schimbe imaginea.

Nu în cele din urmă, armata Australiei trece printr-o transformare majoră, dotându-se cu noi echipamente moderne de luptă.

