Schimbările climatice vor crește zgomotul produs de avioane. Mii de oameni sunt afectați – studiu

Un nou studiu realizat de Universitatea din Reading a descoperit că aeroporturile din Europa ar putea deveni mai zgomotoase pe măsură ce planeta se încălzește.

Publicată săptămâna aceasta în revista Aerospace, cercetarea arată că schimbările climatice ar putea modifica modul în care avioanele decolează, menținându-le mai aproape de sol pentru mai mult timp și expunând mai multe persoane la poluarea fonică perturbatoare, potrivit Euronews.

Cum schimbările climatice modifică zgomotul avioanelor la decolare

Echipa de la Reading a analizat performanțele avioanelor la 30 de aeroporturi europene, utilizând zece modele climatice și trei scenarii posibile de încălzire. Rezultatele nu sunt previziuni, ci proiecții bazate pe cantitatea de gaze cu efect de seră pe care oamenii continuă să o emită.

Deoarece aerul mai cald este mai puțin dens, explică oamenii de știință, aeronavele care încearcă să decoleze pot genera o portanță mai mică în acesta. Ca urmare, unghiurile de urcare scad în medie cu 1-3%, iar în zilele cu căldură extremă unghiurile se reduc cu până la 7.5%.

Această mică schimbare menține avioanele mai aproape de sol deasupra comunităților pentru mai mult timp, potențial amplificând impactul expunerii la zgomot asupra orașelor europene.

Cercetătorii s-au concentrat pe Airbus A320, unul dintre cele mai comune avioane de cursă scurtă de pe continent, și au cartografiat limita sa sonoră de 50 de decibeli, nivelul la care zgomotul avionului devine clar perceptibil.

În centrul Londrei, aproximativ 60.000 de locuitori trăiesc în prezent în această zonă. Până la jumătatea secolului, cercetătorii estimează că schimbările climatice și modificările densității populației ar putea împinge încă 2.500 de persoane în interiorul limitei.

Alte 2.000 de persoane din Madrid și câte 1.500 din Lisabona, San Sebastian și Dusseldorf ar putea fi afectate de zgomotul avioanelor până atunci.

„În următoarele trei decenii, mii de persoane suplimentare din Londra ar putea fi afectate de poluarea fonică cauzată de schimbările climatice. Problema se agravează și cu diferite tipuri de sunete. Zgomotul de joasă frecvență, care se propagă mai departe, va crește cel mai mult. Aceste sunete mai grave sunt deosebit de deranjante pentru urechile umane și pot provoca stres și probleme de somn”, a declarat autorul principal, dr. Jonny Williams.

Populația în creștere a Europei se confruntă cu efectele schimbărilor climatice

Problema zgomotului produs de aeroporturi este, de asemenea, susceptibilă să se suprapună cu schimbările demografice din orașele din întreaga Europă.

Comisia Europeană estimează că peste 83.7 % din populația continentului va locui în zone urbanizate până în 2050, față de 76.5 % în 2015. Acest lucru înseamnă că milioane de oameni în plus se vor aglomera în jurul nodurilor de transport, inclusiv în marile aeroporturi.

În același timp, Europa se încălzește mai repede decât media globală. În 2024, continentul a înregistrat un număr record de 62.000 de decese cauzate de căldură, o cifră care, potrivit oamenilor de știință, s-a triplat din cauza încălzirii globale provocate de om.

Fără reduceri semnificative ale emisiilor de carbon, cercetătorii avertizează că lumea ar putea depăși pragul de 1.5°C încă din 2028, accelerând riscurile de incendii, secete, inundații și intensificarea valurilor de căldură. Fără a mai menționa poluarea fonică.

„Pe lângă turbulențele crescute și inundațiile mai frecvente ale aeroporturilor, putem adăuga acum zborurile mai zgomotoase la lista tot mai lungă a modurilor în care schimbările climatice afectează aviația”, a declarat coautorul Paul Williams, „cu consecințe neplăcute pentru cei care locuiesc în apropierea aeroporturilor”.