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Șeful DNA și procurorul general al României se ocupă de „Grupul de dialog și reflecție” al Forumului Just.AI, inițiat de Nicușor Dan

Procurorii șefi din DNA s-au ocupat astăzi de "Grupul de dialog și reflecție" al Forumului Just.AI, inițiat de Nicușor Dan.
Șeful DNA și procurorul general al României se ocupă de
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Sorina Matei
10 iun. 2026, 18:16, Justiţie
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DNA anunță printr-un comunicat că a prezidat miercuri, 10 iunie 2026, cea de-a doua reuniune a Grupului de dialog și reflecție (b) din cadrul Forumului Just.AI – „Inteligența Artificială în Serviciul Sistemului Judiciar din România”.

Inițiat de Administrația Prezidențială prin Memorandumul interinstituțional „Inteligența Artificială în Serviciul Sistemului Judiciar din România”, Forumul Just.AI constituie un cadru de dialog și cooperare între instituțiile relevante pentru identificarea unor soluții responsabile de valorificare a inteligenței artificiale în activitatea judiciară și evaluarea nevoilor operaționale ale sistemului judiciar.

La lucrările reuniunii au participat reprezentanții instituțiilor membre ale Grupului de dialog și reflecție (b), respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Generală Anticorupție și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. De asemenea, la lucrări au luat parte reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Ministerului Justiției, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum și reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Întâlnirea grupului de lucru a vizat analiza impactului utilizării inteligenței artificiale în faza urmăririi penale, prin inventarierea soluțiilor tehnice și a infrastructurilor existente la nivelul instituțiilor participante, precum și continuarea procesului de consultare interinstituțională privind identificarea nevoilor operaționale ale sistemului judiciar în acest domeniu.

Direcția Națională Anticorupție susține utilizarea responsabilă a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în activitatea judiciară, ca instrument de sprijin pentru creșterea eficienței și calității anchetelor, cu respectarea garanțiilor procesuale și a independenței procurorului.

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