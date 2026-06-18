Șeful DNA, întâlnire cu delegația ministerului Justiției din Germania. Ce a discutat

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Ioan-Viorel Cerbu, a primit joi, 18 iunie 2026, vizita unei delegații a Ministerului Federal German al Justiției și pentru Protecția Consumatorilor, condusă de doamna Anette Kramme, secretar de stat și membră a Parlamentului Federal German, anunță DNA.
Din delegație au mai făcut parte dr. Marco Lemme, consilier personal al doamnei Kramme, și dr. Lutz Roth, director al Direcției pentru coordonarea UE din cadrul ministerului. La întrevedere a participat și domnul Marcus Teglas, ministru-consilier al Ambasadei Republicii Federale Germania în România.
Discuțiile au vizat principalele provocări întâmpinate în activitatea de combatere a corupției, tipologiile actuale ale faptelor de corupție, sectoarele vulnerabile la manifestarea acestui fenomen, precum și modalitățile de consolidare a capacității instituționale de detectare și investigare a infracțiunilor de corupție.
În cadrul întrevederii, doamna Anette Kramme a evidențiat interesul constant cu care a urmărit evoluțiile din domeniul anticorupției din România și a exprimat aprecierea sa atât pentru rezultatele obținute de Direcția Națională Anticorupție, cât și pentru rolul acesteia în apărarea statului de drept.
Procurorul-șef al DNA, domnul Ioan-Viorel Cerbu, a arătat că menținerea și consolidarea încrederii cetățenilor în activitatea Direcției Naționale Anticorupție reprezintă unul dintre obiectivele instituționale fundamentale, subliniind că aceasta se construiește în timp, prin profesionalism și rezultate concrete, dar poate fi pierdută foarte ușor.
Un alt subiect important al dialogului l-a constituit utilizarea inteligenței artificiale în activitatea judiciară. Procurorul-șef al DNA a evidențiat importanța Memorandumului „Inteligența Artificială în Serviciul Sistemului Judiciar din România”, inițiat de Administrația Prezidențială, apreciind că acesta oferă un cadru de cooperare interinstituțională necesar pentru identificarea și implementarea unor soluții responsabile de integrare a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în sistemul judiciar.
Întâlnirea a reconfirmat nivelul foarte bun al cooperării româno-germane în domeniul justiției și interesul comun pentru schimbul de bune practici și identificarea unor soluții moderne menite să sprijine activitatea instituțiilor judiciare în contextul provocărilor actuale din domeniul combaterii corupției și al transformărilor tehnologice.