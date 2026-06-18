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Șeful DNA, întâlnire cu delegația ministerului Justiției din Germania. Ce a discutat

Procurorul șef DNA, Viorel Cerbu, s-a întâlnit astăzi cu o delegație a ​Ministerului ​Federal ​German ​al ​Justiției ​și ​pentru ​Protecția ​Consumatorilor.
Șeful DNA, întâlnire cu delegația ministerului Justiției din Germania. Ce a discutat
Sorina Matei
18 iun. 2026, 16:30, Justiţie
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Procurorul-șef ​al ​Direcției ​Naționale ​Anticorupție, ​domnul ​Ioan-Viorel ​Cerbu, ​a ​primit ​joi, ​18 ​iunie ​2026, ​vizita ​unei ​delegații ​a ​Ministerului ​Federal ​German ​al ​Justiției ​și ​pentru ​Protecția ​Consumatorilor, ​condusă ​de ​doamna ​Anette ​Kramme, ​secretar ​de ​stat ​și ​membră ​a ​Parlamentului ​Federal ​German, anunță DNA.
​Din ​delegație ​au ​mai ​făcut ​parte ​dr. ​Marco ​Lemme, ​consilier ​personal ​al ​doamnei ​Kramme, ​și ​dr. ​Lutz ​Roth, ​director ​al ​Direcției ​pentru ​coordonarea ​UE ​din ​cadrul ​ministerului. ​La ​întrevedere ​a ​participat ​și ​domnul ​Marcus ​Teglas, ​ministru-consilier ​al ​Ambasadei ​Republicii ​Federale ​Germania ​în ​România.
​Discuțiile ​au ​vizat ​principalele ​provocări ​întâmpinate ​în ​activitatea ​de ​combatere ​a ​corupției, ​tipologiile ​actuale ​ale ​faptelor ​de ​corupție, ​sectoarele ​vulnerabile ​la ​manifestarea ​acestui ​fenomen, ​precum ​și ​modalitățile ​de ​consolidare ​a ​capacității ​instituționale ​de ​detectare ​și ​investigare ​a ​infracțiunilor ​de ​corupție. ​
​În ​cadrul ​întrevederii, ​doamna ​Anette ​Kramme ​a ​evidențiat ​interesul ​constant ​cu ​care ​a ​urmărit ​evoluțiile ​din ​domeniul ​anticorupției ​din ​România ​și ​a ​exprimat ​aprecierea ​sa ​atât ​pentru ​rezultatele ​obținute ​de ​Direcția ​Națională ​Anticorupție, ​cât ​și ​pentru ​rolul ​acesteia ​în ​apărarea ​statului ​de ​drept.
​Procurorul-șef ​al ​DNA, ​domnul ​Ioan-Viorel ​Cerbu, ​a ​arătat ​că ​menținerea ​și ​consolidarea ​încrederii ​cetățenilor ​în ​activitatea ​Direcției ​Naționale ​Anticorupție ​reprezintă ​unul ​dintre ​obiectivele ​instituționale ​fundamentale, ​subliniind ​că ​aceasta ​se ​construiește ​în ​timp, ​prin ​profesionalism ​și ​rezultate ​concrete, ​dar ​poate ​fi ​pierdută ​foarte ​ușor.
​Un ​alt ​subiect ​important ​al ​dialogului ​l-a ​constituit ​utilizarea ​inteligenței ​artificiale ​în ​activitatea ​judiciară. ​Procurorul-șef ​al ​DNA ​a ​evidențiat ​importanța ​Memorandumului ​„Inteligența ​Artificială ​în ​Serviciul ​Sistemului ​Judiciar ​din ​România”, ​inițiat ​de ​Administrația ​Prezidențială, ​apreciind ​că ​acesta ​oferă ​un ​cadru ​de ​cooperare ​interinstituțională ​necesar ​pentru ​identificarea ​și ​implementarea ​unor ​soluții ​responsabile ​de ​integrare ​a ​tehnologiilor ​bazate ​pe ​inteligență ​artificială ​în ​sistemul ​judiciar.
​Întâlnirea ​a ​reconfirmat ​nivelul ​foarte ​bun ​al ​cooperării ​româno-germane ​în ​domeniul ​justiției ​și ​interesul ​comun ​pentru ​schimbul ​de ​bune ​practici ​și ​identificarea ​unor ​soluții ​moderne ​menite ​să ​sprijine ​activitatea ​instituțiilor ​judiciare ​în ​contextul ​provocărilor ​actuale ​din ​domeniul ​combaterii ​corupției ​și ​al ​transformărilor ​tehnologice.

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