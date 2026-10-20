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Șoferul care a lovit-o pe deputata australiană Helen Haines a fost inculpat

Bărbatul de 43 de ani, care a fost reținut după ce a lovit-o cu masini pe deputata australiană Helen Haines, a fost pus sub acuzare de vătămare corporală gravă intenționată și de atac asupra unui funcționar public. În urma accidentului, Haines și-a pierdut un picior și se află în continuare în stare critică.
Șoferul care a lovit-o pe deputata australiană Helen Haines a fost inculpat
Radu Mocanu
20 oct. 2026, 13:15, Știri externe
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Bărbatul, originar din localitatea Tarrawingee (statul Victoria), a fost inculpat oficial de Unitatea  de Investigații de Securitate, notează Sky News

Capetele de acuzare formulate împotriva sa includ conducere periculoasă care a cauzat vătămări corporale grave, cauzarea intenționată de vătămări corporale grave și infracțiunea federală de vătămare a unui funcționar public al Commonwealthului. 

Incidentul a avut loc luni în orașul Wangaratta când Helen Haines a fost lovită de o mașină în timp ce scotea obiecte din portbagajul propriei mașini. I

ncidentul a avut loc pe strada pe care se află biroul ei electoral din propria circumscripție. 

Helen Haines a fost operată, însă starea sa de sănătate rămâne critică, iar în urma accidentului și-a pierdut un picior. 

Helen Haines reprezintă din 2019 circumscripția Indi, din nord-estul statului Victoria. Înainte de a intra în politică, a lucrat ca moașă la spitalul din Wangaratta și a condus un spital rural.

A publicat peste 60 de studii despre naștere, sănătatea mamei și sănătatea în zonele rurale. Este considerată una dintre figurile-cheie în înființarea Comisiei naționale anticorupție din Australia. 

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