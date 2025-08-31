Surse din serviciile secrete au mărturisit în exclusivitate pentru MEDIAFAX că străinul a fost monitorizat o vreme, iar ofițerii SRI au considerat suspecte activitățile acestuia.

”Cetățeanul străin Z.M.F.I. reprezintă o ameninţare reală, actuală şi suficient de gravă la adresa valorilor societăţii româneşti, respectiv dreptul la viaţă şi integritatea corporală a persoanelor, întrucât acţiunile lui sunt de natură să pună în pericol grav şi iminent securitatea naţională”, se arată în raportul pe care SRI l-a înaintat către Imigrări, dar, în același timp, și către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Ofițerii SRI afirmă că au strâns date din care reiese intenția clară a lui Z.M.F.I. de a comite acte de natură teroristă, care să pună în pericol numeroase vieți umane. Din acest motiv, serviciul de informații a cerut ca arabul să fie declarat indezirabil pe teritoriul României și să fie expulzat cât mai curând.

Sursele MEDIAFAX susțin că, de cealaltă parte, avocatul cetățeanului străin contestă luarea unei asemenea măsuri și a declarat că ”așa-zisa intenție trebuie dovedită” și că Inspectoratul General pentru Imigrări nu ar avea suficiente probe care să conducă la expulzarea clientului său.

”Sancţionarea domnului Z.M.F.I. în sensul de a fi declarat indezirabil este cea mai gravă formă de periculozitate pe siguranţa naţională şi astfel cum menţionează şi art. 86 se poate lua împotriva străinului care a desfăşurat, desfăşoară sau există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natura să pună în pericol securitatea naţională. Or clientului meu nu i se poate imputa acest lucru”, arată avocatul arabului.

Cazul urmează să fie analizat în regim de urgență, iar MEDIAFAX va reveni cu informații pe măsură ce autoritățile române vor dispune anumite decizii.

Irakian, declarat indezirabil pentru o perioadă de 10 ani

În luna februarie a acestui an, un alt cetățean străin a fost expulzat de pe teritoriul României