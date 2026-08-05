„Star Wars: A New Hope” va fi dublat în galeză pentru prima dată, marcând cea de-a 50-a aniversare de anul viitor a seriei de filme

Filmul „Star Wars: A New Hope” va fi dublat în limba galeză pentru prima dată pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a filmului de anul viitor, potrivit Euronews.

Traducerea marchează o colaborare cu un postul de televiziune în limba galeză și Guvernul Țării Galilor.

„Nu am mai avut o traducere a filmului în galeză”

Lynwen Brennan, co-președinta studioului care a creat franciza, a declarat că „Țara Galilor are o istorie atât de bogată în povestiri și un limbaj liric frumos. Nu am mai avut niciodată o traducere a filmului «Star Wars» în galeză. Sunt atât de recunoscătoare că, în cadrul celei de-a 50-a aniversări a noastre, am putut lucra cu niște talente galeze incredibile pentru a face acest lucru realitate”.

„Vorbitorii de galeză se vor putea bucura în sfârșit de film în limba lor maternă. Sper că va avea același impact emoțional ca și cum ar viziona filmul din nou pentru prima dată”, a adăugat ea.

Reacția prim-ministrului

Prim-ministrul galez, Rhun Ap Iorwerth, a declarat că „Star Wars” a fost unul dintre cele mai influente filme ale copilăriei mele. Popularitatea sa nu dă semne de scădere, captivând publicul până în ziua de azi. Este fantastic să vezi o versiune în limba galeză a acestui film emblematic, folosind talentele unora dintre cei mai buni actori ai noștri.”

„Deja producem filme și seriale TV de talie mondială aici, în Țara Galilor. Aștept cu nerăbdare să văd «Star Wars» în galeză la sfârșitul acestui an”, a mai adăugat acesta.

Istoria țării cu seria de filme

Țara Galilor are o legătură îndelungată cu franciza „Star Wars”, care datează de zeci de ani, potrivit sursei.

În 1979, un Millennium Falcon de dimensiuni mari a fost construit la Pembroke Dock pentru continuarea din 1980 a filmului „Star Wars: The Empire Strikes Back”.

De asemenea, scene din serialul „Star Wars: The Acolyte”, precum și alte filme ale studioului, au fost filmate în țară.

Guvernul galez își propune ca până în 2050 să aibă un milion de vorbitori de limba cymraeg.

Anunțul a fost făcut anul trecut. El a venit după ce cifrele celui mai recent recensământ din 2021 au arătat o scădere a numărului de persoane care puteau vorbi limb. Numărul e în scădere comparativ cu acum un deceniu, mai arată sursa citată.