Stetoscop cu inteligență artificială care poate detecta afecțiuni cardiace grave în 15 secunde

Inventat în 1816, stetoscopul tradițional – utilizat pentru a asculta sunetele din interiorul corpului – a fost o parte vitală a trusei de instrumente a fiecărui medic timp de mai bine de două secole.

Acum, o echipă a proiectat o versiune îmbunătățită de înaltă tehnologie, cu capacități de inteligență artificială, care poate diagnostica aproape instantaneu insuficiența cardiacă, bolile valvulare cardiace și ritmurile cardiace anormale.

Noul stetoscop dezvoltat de cercetătorii de la Imperial College London și Imperial College Healthcare NHS Trust poate analiza diferențe minuscule în bătăile inimii și fluxul sanguin, nedetectabile de urechea umană, și poate efectua în același timp un ECG rapid, potrvit The Guardian.

Detaliile acestei descoperiri, care ar putea îmbunătăți diagnosticarea precoce a celor trei afecțiuni, au fost prezentate mii de medici la congresul anual al Societății Europene de Cardiologie din Madrid, cea mai mare conferință mondială dedicată inimii.

Diagnosticul precoce este vital

Diagnosticul precoce este vital pentru insuficiența cardiacă, bolile valvulare cardiace și ritmurile cardiace anormale, permițând identificarea mai rapidă a persoanelor care au nevoie de medicamente vitale, înainte ca starea lor de sănătate să se agraveze periculos.

Un studiu care a testat stetoscopul AI, la care au participat aproximativ 12.000 de pacienți din 200 de cabinete medicale din Marea Britanie, a analizat persoanele cu simptome precum dificultăți de respirație sau oboseală.

Cei examinați cu ajutorul noului instrument au avut o probabilitate de două ori mai mare de a fi diagnosticați cu insuficiență cardiacă, în comparație cu pacienții similari care nu au fost examinați cu ajutorul acestei tehnologii.

Pacienții au avut o probabilitate de trei ori mai mare de a fi diagnosticați cu fibrilație atrială – o aritmie cardiacă care poate crește riscul de accident vascular cerebral. Aceștia au avut o probabilitate de aproape două ori mai mare de a fi diagnosticați cu boli ale valvelor cardiace, în care una sau mai multe valve cardiace nu funcționează corect.

Dr. Patrik Bächtiger, de la Institutul Național de Cardiologie și Pneumologie al Imperial College London și de la Imperial College Healthcare NHS Trust, a declarat: „Designul stetoscopului a rămas neschimbat timp de 200 de ani – până acum.

„Așadar, este incredibil că un stetoscop inteligent poate fi utilizat pentru o examinare de 15 secunde, iar apoi AI poate furniza rapid un rezultat al testului care indică dacă o persoană suferă de insuficiență cardiacă, fibrilație atrială sau boală valvulară cardiacă”.

Cum funcționează dispozitivul

Dispozitivul, fabricat de compania californiană Eko Health, are aproximativ dimensiunea unei cărți de joc. Acesta este plasat pe pieptul pacientului pentru a înregistra ECG-ul semnalelor electrice din inimă, în timp ce microfonul său înregistrează sunetul sângelui care curge prin inimă.

Aceste informații sunt trimise în cloud – o zonă securizată de stocare a datelor online – pentru a fi analizate de algoritmi AI care pot detecta probleme cardiace subtile pe care un om le-ar putea rata.

Rezultatul testului, care indică dacă pacientul trebuie sau nu să fie semnalat ca fiind expus riscului de a suferi de una dintre cele trei afecțiuni, este trimis înapoi pe un smartphone.

Această descoperire prezintă un anumit risc, existând o probabilitate mai mare ca persoanele să fie informate în mod eronat că ar putea suferi de una dintre aceste afecțiuni, când de fapt nu este cazul.

Cercetătorii au subliniat că stetoscopul bazat pe inteligență artificială ar trebui utilizat pentru pacienții cu simptome care indică posibile probleme cardiace, și nu pentru controale de rutină la persoanele sănătoase.

Dar ar putea, de asemenea, să salveze vieți și să economisească bani prin diagnosticarea mult mai timpurie a persoanelor.

Special pentru pacienți cu probleme cardiace

Dr. Mihir Kelshiker, tot de la Imperial College, a declarat: „Majoritatea persoanelor cu insuficiență cardiacă sunt diagnosticate abia când ajung la urgențe în stare gravă.

„Acest studiu arată că stetoscoapele bazate pe AI ar putea schimba această situație, oferind medicilor de familie un instrument rapid și simplu pentru a depista problemele mai devreme, astfel încât pacienții să poată beneficia mai repede de tratamentul adecvat”.

Dr. Sonya Babu-Narayan, directorul clinic al British Heart Foundation, care a finanțat parțial cercetarea alături de National Institute for Health and Care Research (NIHR), a declarat: „Datorită diagnosticării mai timpurii, oamenii pot avea acces la tratamentul de care au nevoie pentru a trăi bine mai mult timp”.

Prof. Mike Lewis, directorul științific pentru inovare al NIHR, a declarat: „Acest instrument ar putea schimba radical situația pacienților, aducând inovarea direct în mâinile medicilor de familie. Stetoscopul bazat pe inteligență artificială oferă medicilor locali posibilitatea de a depista problemele mai devreme, de a diagnostica pacienții din comunitate și de a aborda unele dintre cele mai grave cauze de deces din societate”.