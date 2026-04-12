Sticlele reutilizabile și recipientele de tip „Stanley cup” pot cauza probleme gastrointestinale: ce trebuie să știi despre curățarea acestora

Componentele sticlei reutilizabile, cum ar fi garniturile de cauciuc, duza retractabilă sau paiul intern, pot acumula mucegai și bacterii, conform avertismentelor Universității Europene.

Capacul, punctul central

Cea mai importantă parte, explică Migue Aguado, profesor la Masterul în Sustenabilitate și Management ESG din cadrul acestui centru universitar, nu este corpul sticlei reutilizabile, ci capacul și mecanismele sale.

Adânciturile din capace, concepute pentru a împiedica scurgerile apei și pentru a facilita consumul, creează un mediu „ideal pentru proliferarea microorganismelor”.

„Atunci când există umiditate și materie organică, microorganismele găsesc un loc confortabil pentru a se stabili”, explică Aguado.

De fapt, aceste părți pot reține apă și reziduuri de salivă, ceea ce generează biofilme, adică un strat alunecos de bacterii care nu este întotdeauna vizibil. Riscul consumului de apă dintr-o sticlă reutilizabilă care conține aceste biofilme poate fi scăzut pentru o persoană sănătoasă, dar există.

Mai exact, mucegaiul și bacteriile pot provoca disconfort gastrointestinal ușor, iritații sau infecții supărătoare.

„Riscul poate fi mai mare la copiii mici, persoanele în vârstă sau persoanele cu sistem imunitar slăbit, care sunt mai sensibile la expunerea microbiană”, explică expertul.

Și avertizează că un miros persistent, chiar și după spălarea sticlei, „este un semn clar de avertizare”.

„O sticlă care nu este curățată corespunzător poate deveni un mic ecosistem pe care am prefera să nu-l punem în gură”, susține Aguado.

Apă caldă și săpun

Pentru a menține sticla reutilizabilă curată, simpla clătire nu este suficientă. Mai întâi, ar trebui spălată zilnic cu apă fierbinte și săpun. Și, ori de câte ori este posibil, dezasamblați toate piesele capacului.

Pentru a accesa mecanismele interne, trebuie folosită o perie mică. Uscarea este, de asemenea, esențială: componentele trebuie uscate complet separat înainte de reasamblare.

Prin urmare, expertul indică faptul că cele mai simple modele de sticle sunt și cele mai sigure.

Totuși, cele care încorporează capace sport, paie interne și duze retractabile, foarte frecvente la biberoanele pentru copii, sunt mai complexe de spălat.

Control periodic

Pentru a preveni posibilele probleme gastrointestinale, pe lângă o igienă bună, este important să verificați periodic capacul și să îl înlocuiți dacă este deteriorat, prezintă pete persistente de mucegai, deformări la nivelul îmbinărilor sau funcționare defectuoasă a mecanismului.

„Recunoașterea momentului în care trebuie schimbată o piesă face parte dintr-o utilizare responsabilă și sănătoasă”, spune expertul de la Universitatea Europeană.