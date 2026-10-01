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SUA estimează că o invazie chineză în Taiwan este puțin probabilă, în ciuda obiectivelor setate de Beijing

Oficialii americani consideră tot mai puțin probabilă o invazie a Chinei asupra Taiwanului înainte de 2028, în pofida ordinului dat anterior de președintele Xi Jinping ca armata să fie pregătită pentru o acțiune în forță până în 2027. Amânarea este cauzată de întârzierile operaționale generate de epurările anticorupție din armata chineză, dar și de dorința Beijingului de a aștepta rezultatul alegerilor din 2028 din Taiwan.
SUA estimează că o invazie chineză în Taiwan este puțin probabilă, în ciuda obiectivelor setate de Beijing
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
01 oct. 2026, 09:07, Știri externe
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Beijingul ar putea lua în calcul intensificarea presiunii militare după alegerile din 2028. O eventuală victorie pentru a patra oară consecutiv a Partidului Democrat Progresist, în special dacă actualul președinte Lai Ching Te ar fi reales, ar putea determina China să ia în calcul utilizarea forței în 2028 sau ulterior, susțin sursele citate de Reuters

Potrivit analiștilor americani, termenul 2027, asociat de mai mulți ani cu pregătirea militară a Chinei, nu reprezintă o dată certă stabilită pentru declanșarea unei invazii, ci doar reperul până la care Armata Populară de Eliberare să dispună până atunci de capacitățile necesare pentru o eventuală operațiune militară. 

Campania anticorupție și deficiențele de pregătire militară

În interiorul armatei chineze, campania masivă anticorupție inițiată de Xi Jinping a perturbat calendarul de pregătire. Epurările și anchetele repetate au decimat conducerea militară, lăsând active doar două persoane în Comisia Militară Centrală, for care număra anterior șapte membri.  

exercițiile militare chineze din anul trecut au fost mai restrânse decât în anii precedenți, iar în acest an activitatea a crescut, fără ca Beijingul să fi atins însă toate obiectivele de pregătire. Oficialii americani consideră că o eventuală operațiune împotriva Taiwanului ar necesita capacitatea de a se desfășura rapid și de a evita transformarea conflictului într-un război prelungit. 

SUA rămân principalul furnizor de armament al Taiwanului, ia președintele Donald Trump a susținut că o invazie nu va avea loc în timpul mandatului său. De asemenea, președintele a blocat temporar un pachet de asistență militară de circa 14 miliarde de dolari, considerându-l o pârghie de negociere după întrevederea avută cu Xi Jinping. 

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