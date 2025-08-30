SUA interzic președintelui palestinian Mahmoud Abbas și altor 80 de oficiali să participe la reuniunea anuală a ONU de la New York

Secretarul de stat american Marco Rubio a revocat vizele americane ale delegaților Autorității Palestiniene (AP) și Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP) și a refuzat altora să solicite una.

Este cea mai recentă măsură luată de administrația Donald Trump pentru a viza palestinienii cu restricții de viză și urmează suspendării unui program care permitea copiilor răniți din Gaza să primească tratament în SUA, potrivit SkyNews.

„Este în interesul securității noastre naționale să tragem la răspundere PLO și AP pentru nerespectarea angajamentelor lor și pentru subminarea perspectivelor de pace”, se arată într-o declarație a Departamentului de Stat al SUA.

Acesta a adăugat că, pentru a fi considerați parteneri pentru pace, ambele grupuri „trebuie să respingă în mod consecvent terorismul și să pună capăt incitării la terorism în educație, așa cum prevede legea SUA și așa cum a promis OLP”.

Ofensiva va provoca „decese intolerabile”

Mai mulți aliați ai SUA, printre care Franța, Malta și Australia, au anunțat că intenționează să recunoască Palestina ca stat în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite din septembrie. Canada și Marea Britanie vor face același lucru, cu excepția cazului în care Israelul îndeplinește anumite condiții.

Vineri, Israelul a declarat cel mai mare oraș din Gaza zonă de luptă periculoasă.

Armata a lansat o ofensivă planificată care a atras condamnarea internațională.

Miniștrii de externe din Islanda, Irlanda, Luxemburg, Norvegia, Slovenia și Spania au emis o declarație comună în care afirmă că operațiunile militare din orașul Gaza vor provoca „moartea intolerabilă a civililor palestinieni nevinovați”.

Ambasadorul palestinian la Națiunile Unite (ONU), Riyad Mansour, a declarat că Abbas intenționa să conducă delegația la reuniunile ONU și că se aștepta să se adreseze Adunării Generale în cadrul dezbaterii generale, care începe pe 23 septembrie.

De asemenea, se aștepta ca acesta să participe la o reuniune la nivel înalt coprezidată de Franța și Arabia Saudită pe 22 septembrie, privind soluția celor două state, o idee generală care implică coexistența Israelului cu un stat palestinian independent.

Statul Palestina este membru observator al ONU, ceea ce înseamnă că poate lua cuvântul la reuniuni, dar nu poate vota rezoluțiile.

Decizia SUA „încalcă dreptul internațional”

Autoritatea Palestiniană „și-a exprimat regretul profund și uimirea” față de decizia privind vizele, calificând-o drept „o încălcare a angajamentelor SUA” în calitate de gazdă a ONU și susținând că „încalcă dreptul internațional”.

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a declarat că organismul mondial va solicita clarificări în „speranța că această problemă va fi rezolvată”.

Departamentul de Stat a declarat că misiunea Autorității Palestiniene la ONU, formată din funcționari care au sediul permanent acolo, nu va fi inclusă în restricții.

În conformitate cu un acord al ONU din 1947, SUA are, în general, obligația de a permite accesul diplomaților străini la sediul ONU din New York.

Washingtonul a declarat însă că poate refuza acordarea vizelor din motive de securitate, extremism și politică externă.

Numărul morților în Gaza a crescut la 63.025, potrivit ministerului sănătății condus de Hamas, care nu face diferența între civili și combatanți.

De asemenea, acesta a raportat încă cinci decese legate de malnutriție în ultimele 24 de ore, aducând numărul total al morților din timpul războiului la 322, dintre care 121 sunt copii.

Războiul din Gaza a izbucnit când militanții Hamas au invadat sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, ucigând 1.200 de persoane și luând 250 de ostatici.