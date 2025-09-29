SUA și Mexic lansează o inițiativă comună pentru combaterea traficului transfrontalier de arme

Anunțul a fost făcut în cadrul reuniunii inaugurale a Grupului de implementare a securității SUA-Mexic, format la începutul acestei luni în timpul vizitei secretarului Rubio în Mexic, cu scopul de a intensifica acțiunile comune împotriva traficului de droguri și contrabandei cu arme.

Ca parte a noii inițiative, Mexicul va extinde utilizarea instrumentelor de urmărire ale SUA, precum eTrace și tehnologia de imagistică balistică, la toate cele 32 de state, în timp ce ambele țări vor intensifica investigațiile comune, urmăririle penale și schimbul de informații, a declarat departamentul, potrivit Reuters.

Inițiativa prevede, de asemenea, investigații bilaterale mai aprofundate, mai multe urmăriri penale și intensificarea inspecțiilor SUA pentru a opri contrabanda cu arme către sud, un factor cheie al violenței cartelurilor din Mexic.

„Pentru prima dată, SUA și Mexic pun în aplicare inspecții comune, schimbul de informații în timp real și investigații extinse pentru a opri armele care alimentează cartelurile. O cooperare istorică pentru a proteja ambele națiuni”, a declarat ambasadorul Statelor Unite în Mexic, Ronald Johnson, pe rețelele de socializare.