Prima pagină » Știrile zilei » Surse: Un senator și-a însușit rucsacul cu bani uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț

Surse: Un senator și-a însușit rucsacul cu bani uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț

Un senator a luat un rucsac uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț de un bărbat. Acesta a sunat la Poliție, iar bunul uitat a fost găsit în portbagajul mașinii senatorului Gheorghe Daniel Paul Romeu, ales din partea SOS, în prezent neafiliat.
Surse: Un senator și-a însușit rucsacul cu bani uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț
Gheorghe Daniel Paul Romeo - foto Senatul Romaniei
Laura Buciu
14 nov. 2025, 18:16, Politic

Polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați, vineri, de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, ce conținea o tabletă și o sumă de bani.

Polițiștii au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere ale hotelului și au stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, identificat în persoana lui Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, senator în Senatul României, potrivit unor surse judiciare citate de MEDIAFAX.

Acesta a fost depistat ulterior, rucsacul fiind găsit în portbagajul mașinii cu care senatorul se deplasa.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt și se continua cercetările.

Daniel-Paul-Romeo Gheorghe a fost ales în 2024 din partea SOS. În ianuarie 2025, a demisionat din partid și a ales să activeze ca independent.

 