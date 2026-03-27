Taste. Experience. Style: Ploom AURA și filosofia unui brand construit pe detalii

„Taste” se referă la promisiunea de a oferi consumatorilor adulți de produse cu nicotină un gust de tutun care se menține pe durata întregii sesiuni. Tehnologia Smart HeatFlow™ încălzește tutunul la o temperatură optimă, fără combustie și fără fum. Această atenție la consistență este esențială într-o categorie în care fumătorii compară constant experiența cu cea a țigaretelor clasice. În piețe precum Japonia, unde produsele Ploom au fost prezente de mai mulți ani, exact această stabilitate a gustului a contribuit la consolidarea brandului în segmentul de tutun încălzit (heated tobacco).

„Experience” descrie modul în care este folosit dispozitivul în viața de zi cu zi. Ploom AURA pornește automat când este introdusa rezerva dedicata, semnalizează discret faptul că dispozitivul e pornit, prin indicatorul LED și feedback haptic, și este gândit pentru a reduce la minimum pașii necesari utilizării. Pentru utilizator, tot acest efort de inginerie devine aproape invizibil: sesiunea începe rapid, gustul este familiar, iar mentenanța este simplificată prin modul în care sunt concepute rezervele dedicate. Este același tip de gândire pe care JTI îl aplică și în infrastructura sa operațională, de la hubul IT din București și până la procesele de producție din noua fabrică, unde eficiența și predictibilitatea sunt prioritare.

„Style” completează tabloul, fără a fi un simplu element estetic. Dispozitivul este un obiect modern, compact, ușor de integrat în viața de zi cu zi a unui adult urban. Aspectul contează nu doar pentru imagine, ci și pentru poziționarea brandului într-o zonă în care produsele cu tutun încălzit concurează pentru atenția unui public adult obișnuit cu gadgeturi și soluții tehnologice. În acest sens, Ploom AURA este gândit să fie recunoscut instant, fără a fi ostentativ, și să transmită ideea de produs de generație nouă.

Pentru JTI, Taste. Experience. Style nu este doar o formulă de comunicare, ci și un instrument practic. „Taste” înseamnă investiții în cercetare și dezvoltare, „Experience” implică investiții în tehnologie, logistică și servicii, iar „Style” se reflectă în modul în care brandul se prezintă în fața consumatorilor adulți, în retail și în mediul digital. Pentru România, prezența Ploom AURA confirmă faptul că piața locală este inclusă în cercul piețelor în care această filosofie este implementată integral, cu produse, servicii și infrastructură dedicate.

PRODUSUL NU ESTE LIPSIT DE RISCURI ȘI CAUZEAZĂ DEPENDENȚĂ. 18+ DESTINAT ADULȚILOR CONSUMATORI EXISTENȚI DE PRODUSE CU NICOTINĂ.

Articol susținut de JTI România.