Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri. Un oraș din Marea Britanie, pe cale să implementeze schimbarea

Cabinetul Consiliului din Cardiff se reunește joi pentru a discuta și a vota modificările propuse la regulile de parcare din capitala galeză, care ar putea determina șoferii să plătească mai mult pentru parcarea vehiculelor cu o greutate mai mare de 2.400 kg (2,4 tone).

Măsurile fac parte dintr-un pachet care vizează reducerea congestiei, îmbunătățirea calității aerului și restricționarea parcării navetiștilor în zonele rezidențiale, a declarat consiliul.

Oricine conduce „vehicule supradimensionate și foarte poluante” ar urma să plătească o taxă suplimentară.

Consiliul a declarat pentru Sky News că noile taxe „nu au fost încă stabilite, nici pentru noile permise, nici pentru taxa suplimentară pentru vehiculele cu greutatea peste 2.4 tone” și că acest lucru va fi decis la o dată ulterioară.

Consiliul a declarat că noul plan de parcare va „îmbunătăți calitatea vieții pentru rezidenți și vizitatori” și „acordă prioritate deținătorilor de permise albastre”.

Trei zone de parcare

Conform planurilor, orașul va fi împărțit în trei zone de parcare: centrul orașului și centrul civic, zona interioară și zona exterioară. Parcarea pe stradă în zona centrală va „acorda prioritate rezidenților, deținătorilor de permise albastre, serviciilor esențiale și întreprinderilor locale”, a declarat consiliul.

„Se vor introduce suprataxe pentru vehiculele supradimensionate și foarte poluante, iar motocicletele vor avea nevoie de permise pentru a parca în locurile de parcare rezervate rezidenților”.

Permisele de vizitator zilnice și orare vor fi disponibile pentru rezidenți, cu prioritate pentru deținătorii de permise albastre și îngrijitorii profesioniști și neplătiți, „asigurându-se că cei care au cea mai mare nevoie de parcare sunt sprijiniți”.

Membru al cabinetului pentru schimbări climatice, planificare strategică și transport, Cllr Dan De’Ath, a declarat că schema asigură „funcționarea străzilor noastre pentru toată lumea – sprijinind comunitățile locale, combatând congestia și ajutându-ne să ne îndeplinim obiectivele climatice.

„Acest plan vizează transformarea orașului Cardiff într-un loc mai bun pentru a trăi, a munci și a vizita în anii următori”.

Acesta urmează unei consultări publice, feedback-ul din care „a dus la schimbări semnificative, inclusiv fuzionarea zonelor Bay și Outer pentru o administrare mai simplă, o mai mare flexibilitate pentru permisele de vizitator și revizuirea eligibilității pentru permisele de student și de afaceri”.