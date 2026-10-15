Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare în sectorul vitivinicol se prelungește. Anunțul făcut de Tanczos Barna

Potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al Agriculturii, noul termen este 30 noiembrie.

„Am decis prelungirea acestei sesiuni pentru că ne dorim ca niciun producător să nu fie dezavantajat de constrângerile de timp pentru pregătirea documentației necesare accesării finanțării”, a scris Tanczos Barna joi pe contul său de Facebook.

Potrivit acestuia, prin intervențiile IS-V-02 și IS-V-07, „finanțăm investiții în tehnologii moderne, eficiență energetică și practici sustenabile, cu un buget total de peste 11 milioane de euro”.

Ministrul interimar precizează faptul că obiectivul „este absorbția integrală a fondurilor europene nerambursabile disponibile pentru modernizarea și creșterea competitivității sectorului vitivinicol”.

„Cererile de finanțare se depun prin sistemul electronic APIA”, a conchis Tanczos Barna.