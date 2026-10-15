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Tim Burton, un nou proiect după „Wednesday”. Scenariul este scris de laureatul Nobel Kazuo Ishiguro

Regizorul Tim Burton lucrează împreună cu scriitorul britanic Kazuo Ishiguro, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, la un nou lungmetraj, aflat deocamdată în faza de dezvoltare.
Tim Burton, un nou proiect după „Wednesday”. Scenariul este scris de laureatul Nobel Kazuo Ishiguro
Colaj fotografii Kazuo Ishiguro și Tim Burton Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
15 oct. 2026, 22:36, Știrile zilei
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Potrivit publicației americane Deadline, Burton ar urma să regizeze filmul după un scenariu original semnat de Ishiguro. Detaliile despre poveste sunt păstrate confidențiale, însă sursele publicației susțin că acțiunea va fi plasată în Japonia de după Al Doilea Război Mondial.

Scenariul nu reprezintă o adaptare a uneia dintre cărțile deja publicate de Ishiguro și nici a unui roman pe care scriitorul intenționează să îl publice.

Filmul nu are încă un distribuitor

Proiectul se află într-un stadiu timpuriu și nu are, pentru moment, un distribuitor. Planul ar fi ca filmul să fie prezentat potențialilor parteneri după definitivarea pachetului de producție și atragerea actorilor.

În afară de Burton și Ishiguro, nicio altă persoană din distribuție sau din echipa creativă nu este deocamdată asociată proiectului, potrivit sursei citate.

De asemenea, nu este stabilit dacă acesta va deveni următorul lungmetraj regizat de Tim Burton. Deadline notează însă că proiectul este cel căruia cineastul i-ar fi acordat cea mai mare atenție după încheierea recentă a producției pentru „Wednesday”.

Ishiguro are experiență și ca scenarist

Kazuo Ishiguro este cunoscut în primul rând pentru activitatea sa literară și pentru romane precum „Să nu mă părăsești” și „Klara și Soarele”, însă a semnat și scenarii cinematografice.

Printre proiectele sale recente se numără scenariul filmului „Living”, cu Bill Nighy în rolul principal. Producția a fost inspirată de filmul japonez „Ikiru”, al regizorului Akira Kurosawa.

Colaborarea dintre Burton și Ishiguro apare și într-un moment în care un alt roman al scriitorului ajunge pe marele ecran. „Klara și Soarele” a fost adaptat într-un film regizat de Taika Waititi, cu Jenna Ortega în rolul principal.

Ortega reprezintă, de altfel, o legătură între cei doi: actrița colaborează cu Tim Burton la serialul „Wednesday” și interpretează personajul principal în adaptarea romanului lui Ishiguro.

Deadline precizează că noul proiect Burton-Ishiguro rămâne în dezvoltare, astfel că titlul, distribuția și calendarul de producție nu au fost încă anunțate.

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