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Toamna astronomică începe miercuri, la ora 3.05. Echinocțiu de toamnă

Toamna astronomică începe miercuri, 23 septembrie, la ora 3.05, odată cu echinocțiul de toamnă, moment în care Soarele traversează ecuatorul ceresc și se îndreaptă spre sud. Ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată în această perioadă.
Toamna astronomică începe miercuri, la ora 3.05. Echinocțiu de toamnă
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
21 sept. 2026, 12:28, Social
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După echinocțiu, în emisfera nordică, zilele vor continua să se scurteze, iar nopțile să devină mai lungi până la solstițiul de iarnă, care va avea loc pe 21 decembrie 2026.

La echinocțiu, Soarele răsare și apune în apropierea punctelor cardinale est și vest, iar durata zilei este apropiată de cea a nopții, potrivit Observatorului Astronomic „Victor Anestin” din Bacău.

Echinocțiul din septembrie marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică și al primăverii astronomice în emisfera sudică. Din punct de vedere astronomic, este momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, deplasându-se spre sud.

Trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la 4.00 la 3.00.

 

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