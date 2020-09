Duminică votăm in plină pandemie. E prima data in istorie când vom vota cu masca pe faţă. Deci, cei care au obiceiul sa scuipe candidaţii pe care ii urăsc de pe buletinele de vot au o problemă. Pe de alta parte, e foarte important ca atunci când votaţi masca sa fie pe gură, nu pe ochi. Deci, nu votaţi ca orbii. Uitaţi-vă bine pe cine ştampilaţi. Nu aburiţi şi nu lingeţi ştampila ca sa se vadă votul mai bine. Nu e indicat. Riscaţi sa luaţi covid de la cei care au lins-o înaintea dvs.

Cei mai interesaţi de rezultatul acestui vot nu sunt cetăţenii ci funcţionarii din primării si CJ care stau cu frica-n sân. Parcă-i şi aud: ”Băi, dacă vine ăla de la USR, am zburat! Rămân pe drumuri, băi nene. Eu sunt cu pesedeul. Pe mine m-a adus dom’ primar. Ce fac dacă idiotul pierde?”

Fiecare primar vine cu specialiştii lui: unchi, mătuşi, amante, nepoţi, cumetri, tot ce mişcă în familie şi în preajma ei. Imediat după alegeri începe festivalul cumetriilor. Ori, noi asta nu mai vrem. Transformarea primăriilor in cumetrii. Oare se poate? Nu cred, dar măcar să încercam.

Trăim in epoca Green Dealului, a ecologiei, a protectiei mediului. Lumea se transforma. Maşinile vor merge cu baterii. Energia regenerabila devine provocarea nr 1. La noi oraşele sunt pline de maşini euro 1,2 sau 3 care te leşină când cu mirosul de motorina nearsă. Când o sa conteze asta pentru primari? Când o sa conteze că oraşele din Romania sunt sufocate de maşini parcate pe trotuare? Când o sa conteze pentru primari că oraşele trebuie dezvoltate armonios şi oamenii au nevoie de sănătate, aer curat si linişte, nu poluare. Romania este un haos al traficului, un rai al rablelor second-hand si un iad al urbanismului bazat pe spagă. Uitaţi-vă la oraşele ţării distruse de construcţii care mai de care mai urate si nefericite. Unele făcute de comunişti, celelalte făcute de dezvoltatori. Combinaţie mai horror decât cartierele comuniste si blocurile de sticla cu faţade ventilate nu exista nicăieri in lume. Oroarea estetică e atotstăpânitoare. Mergeţi in nordul Bucureştiului daca vreţi sa vedeţi penibilul urban absolut la 5000 de euro pe metru pătrat. In Herăstrău sau in Primăverii, in cartierele boiereşti unde nici musca nu mai are loc să zboare printre blocuri. Oraşe mai urate ca in Romania rar găseşti. Sunt si excepţii, zonele vechi din Iaşi, Cluj, Braşov, Sibiu, Timişoara pe care încă nu le-a demolat nimeni pt. birouri, dar timpul nu e pierdut. Bucureştiul este capitala cea mai urâtă din Europa. Traversaţi centrul pe B-dul Magheru şi te apuca sila. Clădiri aflate in litigiu cu procese pe rol de zeci de ani cad peste trecători si nimeni nu face nimic. De 30 de ani. E strada urbana poate cea mai circulata din ţară. Si cea mai urâtă. In schimb avem blocuri răsărite in tot oraşul pe unde vrei. În parcuri, între case, în buza unui lac, la doi paşi de un monument istoric. Totul e sufocant si fără gust. Si străzile sugrumate de atatea masini parcate pe trotuare. Nici la Damasc, in Siria, nu e aşa un haos al parcărilor. Trag speranţa ca o sa fie mai bine in următorii patru ani. Daca aveţi si voi speranţa asta, mergeţi şi votaţi. Nu staţi acasă, ca acasă staţi tot timpul si numai ce-o sa va treziţi într-o dimineaţa cu un excavator in dormitor că primăria tocmai ce-a aprobat o clădire de birouri peste casa voastră. Votaţi, daca nu vreţi să mai fiţi bătaia de joc a şmecherilor ajunşi primari.