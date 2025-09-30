Traiul într-o societate inegala poate avea un impact negativ asupra creierului copiilor – studiu

Studiul realizat pe mai mult de 10.000 de tineri din SUA a descoperit modificări în dezvoltarea creierului copiilor din familii bogate și cu venituri mai mici din zone cu rate mai mari de inegalitate, care erau asociate și cu o sănătate mentală mai precară.

Concluziile sugerează că „inegalitatea creează un mediu social toxic” care „modelează literalmente modul în care se dezvoltă mințile tinere”, au afirmat cercetătorii.

Experți de la King’s College London (KCL), Universitatea din York și Universitatea Harvard au analizat imagini RMN ale creierului a 10.071 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 10 ani din 17 state americane, care au participat la studiul Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD).

Echipa a măsurat inegalitatea prin evaluarea modului în care veniturile sunt distribuite în mod egal în societate. Statele cu rate mai mari au fost New York, Connecticut, California și Florida, în timp ce Utah, Wisconsin, Minnesota și Vermont au înregistrat diferențe de venituri mai mici, potrivit The Guardian.

Folosind imagini scanate, cercetătorii au studiat suprafața și grosimea regiunilor cortexului – stratul exterior ridat al creierului – inclusiv zonele utilizate pentru memorie, atenție, emoții și limbaj. De asemenea, au analizat legăturile dintre diferite regiuni ale creierului și modificările fluxului sanguin care indicau activitatea creierului.

Studiul a constatat că cei care trăiesc în zone cu rate mai mari de inegalitate aveau o suprafață redusă a cortexului și conexiuni modificate între diferite zone ale creierului, indiferent de circumstanțele individuale, cum ar fi venitul familiei și educația.

Inegalitatea veniturilor, „un factor determinant”

Experții au afirmat că rezultatele, publicate în Nature Mental Health, au arătat că inegalitatea veniturilor era „un factor determinant unic la nivel societal pentru dezvoltarea neurologică și sănătatea mintală, independent de statutul socio-economic individual”.

Dr. Divyangana Rakesh, de la Institutul de Psihiatrie, Psihologie și Neuroștiințe de la KCL, a declarat: „Nu este vorba doar de venitul individual al familiei, ci de modul în care venitul este distribuit în societate. Atât copiii din familii bogate, cât și cei din familii cu venituri mai mici au prezentat modificări ale dezvoltării neurologice și am stabilit că acest lucru are un impact durabil asupra bunăstării”.

Cercetătorii au explorat, de asemenea, modul în care aceste modificări ale creierului ar putea avea un impact asupra sănătății mintale. Echipa a utilizat date din chestionare completate când copiii aveau 10 și 11 ani și a constatat că sănătatea mintală era mai precară în cazul celor care trăiau în societăți inegale.

Reducerea inegalităților „este o necesitate pentru sănătatea publică”

Prof. Kate Pickett, coautoare a studiului de la Universitatea din York, a declarat că rezultatele arată că reducerea inegalităților „nu ține doar de economie, este o necesitate pentru sănătatea publică”.

Ea a spus: „Modificările cerebrale pe care le-am observat în regiunile implicate în reglarea emoțiilor și atenția sugerează că inegalitatea creează un mediu social toxic care modelează literalmente modul în care se dezvoltă mințile tinere, cu consecințe asupra sănătății mintale și impacturi care pot dura o viață întreagă. Acesta este un progres semnificativ în înțelegerea modului în care inegalitatea la nivel social afectează sănătatea mintală”.

Rakesh a spus: „Impozitarea progresivă, rețelele de siguranță socială sporite și asistența medicală universală ar putea contribui la atenuarea factorilor de stres care afectează în mod disproporționat copiii din societățile mai inegale. Inițiativele de construire a comunității și investițiile în infrastructura publică ar putea, de asemenea, atenua efectele negative ale inegalității prin promovarea încrederii și a coeziunii sociale”.

Studiile viitoare s-ar putea concentra pe inegalitățile din Marea Britanie, a spus Rakesh. „Suntem interesați să vedem cum se compară aceste constatări la nivel mondial”, a spus ea. „De exemplu, mai multe zone din Marea Britanie se caracterizează printr-o inegalitate ridicată a veniturilor. Londra prezintă o inegalitate semnificativă, cu locuitori atât foarte bogați, cât și foarte săraci.

„Cercetările viitoare ar putea examina inegalitatea veniturilor în Marea Britanie la nivel de județe și cartiere pentru a investiga dacă se observă efecte similare”.