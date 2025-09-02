Transport maritim cu emisii zero. Navele alimentate cu hidrogen au început să funcționeze în Țările de Jos

La terminalul interior din Alblasserdam, lângă Rotterdam, echipajul navei H2 Barge 2 este angajat într-o operațiune neconvențională de realimentare: încărcarea containerelor umplute cu hidrogen verde, produs folosind energie regenerabilă. Spre deosebire de navele tradiționale alimentate cu motorină, această navă nu emite CO2.

„Barjele noastre pot efectua aproximativ 100 de călătorii pe an, pe un traseu dus-întors de 500 de kilometri. Acest lucru asigură o economie de 2.000 de tone metrice de CO₂ pe an”, explică Sara Ravazza, director general al Future Proof Shipping.

Compania a început în 2017 ca o firmă de consultanță care ajuta clienții să-și decarbonizeze operațiunile de transport maritim. Hotărâți să demonstreze că emisiile zero absolute sunt posibile, au achiziționat și modernizat în cele din urmă o navă veche cu motor diesel, dotând-o cu un sistem de propulsie electric cu hidrogen. H2 Barge 1 a fost lansată în 2023, urmată de H2 Barge 2 un an mai târziu, potrivit Euronews.

„Navele noastre au fost echipate cu un motor electric și pile de combustie”, explică Tony Virvilis, arhitect naval la Future Proof Shipping, „pilele de combustie sunt dispozitive care transformă hidrogenul în electricitate și apă. Această electricitate este utilizată de navă pentru propulsie”.

Pentru căpitanul Dragoș Lupu, care a petrecut 18 ani pe mare, trecerea la energia pe bază de hidrogen a fost transformatoare.

„Totul este silențios și nu există vibrații, doar liniște. Nava emite doar vapori de apă. Acest lucru este important pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea generațiilor viitoare”.

Sectorul transportului maritim are nevoie de mai multe stimulente pentru a accelera decarbonizarea

În ciuda acestui succes, extinderea rămâne o provocare. Hidrogenul este încă costisitor și există puține stimulente pentru a face transportul maritim ecologic competitiv din punct de vedere financiar.

„Este foarte important ca clienții să înțeleagă că există o soluție ecologică absolută și că aceasta este fiabilă, dar trebuie să fie pregătiți să plătească pentru ea”, a spus Sara Ravazza.

Ea subliniază, de asemenea, necesitatea unui sprijin politic mai puternic pentru a încuraja renunțarea la navele alimentate cu combustibili fosili.

Modernizarea celor două nave a fost posibilă în parte datorită inițiativei Uniunii Europene „Zero Emission Ports North Sea” (ZEM Ports), care vizează accelerarea decarbonizării sectorului transportului maritim. Future Proof Shipping este partener în cadrul proiectului transfrontalier în valoare de 3,6 milioane de euro, cofinanțat de politica de coeziune a UE prin programul Interreg North Sea și de alți patru parteneri.

Future Proof Shipping a primit aproximativ 10% din costurile de modernizare prin intermediul ZEM Ports. Potrivit lui Ravazza, sprijinul acordat inițiativei a transmis un mesaj clar industriei că Uniunea Europeană crede în hidrogen.