Tranzacție istorică la Hollywood. Preluarea Warner Bros Discovery de către Paramount a fost finalizată

Un nou colos media condus de David Ellison

Conducerea conglomeratului, unul dintre cele mai mari din lume, va fi asigurată de directorul executiv David Ellison. Acesta a susținut că s-a optat pentru numele Skydance pentru a păstra identitatea distinctă a studiourilor Paramount și Warner Bros, fără a le dizolva sub un brand cu totul nou, notează Reuters.

Noua structură aduce sub aceeași conducere francize precum „Mission: Impossible”, „Harry Potter” și DC Studios cu rețele majore de televiziune și platforme de streaming ca HBO Max, Paramount+, CBS și CNN.

Finalizarea tranzacției a fost posibilă după încheierea unor acorduri cu un grup de state americane și cu sindicatul scenariștilor de la Hollywood, care au eliminat principalele obstacole juridice din calea fuziunii.

Tranzacția este una dintre cele mai mari din istoria industriei media, într-un moment în care Hollywoodul se confruntă cu scăderea numărului de abonați la televiziunea prin cablu și cu costuri ridicate pentru atragerea publicului către serviciile de streaming.

Compania Skydance a reușit în doar 16 ani să ajungă în centrul industriei globale, impunându-se în fața unor competitori precum Netflix și Comcast, în preluarea Warner Bros.

Împărțirea atribuțiilor la vârf și salarii record

La nivel de management, fostul CEO al Mattel, Ynon Kreiz, a fost numit co-CEO al Skydance pentru a coordona operațiunile de zi cu zi și procesul de integrare, lăsându-i lui Ellison conducerea strategiei generale și a viziunii creative.

Potrivit documentelor oficiale depuse, salariul de bază anual al lui Ellison va fi de 5 milioane de dolari, cu un bonus de alte 5 milioane de dolari.

La nivelul diviziilor de știri, Mark Thompson va rămâne la conducerea CNN, iar Bari Weiss își va păstra rolul de redactor-șef la CBS News.

Noua companie vizează comasarea serviciilor HBO Max și Paramount+ într-o singură platformă de streaming și s-a angajat să lanseze cel puțin 30 de filme pe an în primii doi ani, urmând să crească la 32 de filme anual în următorii trei ani.