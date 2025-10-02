Tratament revoluționar pentru fracturi: „adezivul osos” repară oasele rupte cu o singură injecție, prin lipirea fragmentelor

Se spune că substanța, numită „adeziv osos”, repară oasele rupte cu o singură injecție, prin lipirea fragmentelor. Potrivit rapoartelor din mass-media locală, procesul poate fi finalizat în câteva minute.

Lin Xianfeng, cercetător principal și chirurg ortoped asociat la Spitalul Sir Run Run Shaw, a explicat că adezivul poate realiza o fixare precisă în doar două-trei minute, chiar și într-un mediu bogat în sânge.

În mod tradițional, pacienții cu astfel de leziuni ar fi supuși unei intervenții chirurgicale care implică o incizie și utilizarea de plăci și șuruburi de oțel. Cu toate acestea, primele teste ale Bone 02 sugerează un rezultat mult mai rapid: într-un caz, adezivul a fixat cu succes fractura în mai puțin de trei minute, potrivit Indy.

Studiile de laborator au arătat că substanța are un scor ridicat atât în ceea ce privește siguranța, cât și eficacitatea, potrivit rapoartelor.

Adezivul a atins o forță maximă de lipire de peste 400 de livre, cu o rezistență la forfecare de aproximativ 0.5 MPa și o rezistență la compresiune de aproape 10 MPa.

Alternativă la implanturile metalice convenționale

Conform raportului, aceste rezultate indică faptul că adezivul ar putea servi ca alternativă la implanturile metalice convenționale, reducând în același timp riscul de reacții la corpuri străine și infecții.

Potrivit Interesting Engineering, cercetătorii s-au inspirat din stridii, în special din abilitatea naturală a moluștelor de a se agăța de suprafețe subacvatice, lucru cu care adezivii convenționali se confruntă cu dificultăți.

Publicația a remarcat că, spre deosebire de adezivii standard, substanța produsă de stridii creează legături rezistente la presiune și eroziune, chiar și în condiții de umiditate, sare, umezeală și mișcare.

„Wow, asta schimbă complet regulile jocului în chirurgie”, a scris o persoană când au apărut primele rapoarte.

„China va deveni cu siguranță centrul medical și tehnologic al lumii”, a promis altcineva.

Cercetările privind eficacitatea și impactul său sunt încă în curs de desfășurare, dar este cu siguranță un subiect de urmărit.