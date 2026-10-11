Trump ar putea să o demită pe ambasadoarea care s-ar fi lăudat că SUA au contribuit la căderea Guvernului Bolojan – surse AP

Donald Trump și Marco Rubio sunt „extrem de furioși” în legătură cu informațiile apărute în presa americană despre comportamentul ambasadoarei Kimberly Guilfoyle, a declarat pentru Associated Press un înalt oficial american, sub protecția anonimatului.

Potrivit acestuia, administrația de la Washington ar urma să decidă ce măsuri adoptă după sărbătoarea federală de luni, 12 octombrie.

Guilfoyle, fostă prezentatoare Fox News și fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., este acuzată în mai multe investigații publicate de The Wall Street Journal de comportament necorespunzător, posibile conflicte de interese și folosirea influenței politice în scopuri personale.

Factura de 100.000 de dolari care a declanșat un nou scandal

Una dintre cele mai grave acuzații privește o presupusă solicitare adresată unui donator al lui Donald Trump, înainte ca Guilfoyle să fie confirmată în funcția de ambasador.

Potrivit The Wall Street Journal, diplomata i-ar fi cerut acestuia să achite o datorie de 100.000 de dolari acumulată pe un card de credit, promițându-i în schimb acces la persoane influente din administrația americană.

The Wall Street Journal a relatat și despre presupuse cadouri și servicii primite în condiții necorespunzătoare, precum și despre promovarea intereselor unei companii grecești din domeniul construcțiilor și energiei.

Potrivit publicației, Guilfoyle ar fi permis unui lobbyist al companiei să participe la întâlniri diplomatice private și ar fi sugerat, în timpul unei recepții, că Washingtonul ar putea submina guvernul grec dacă ar dori.

Într-o investigație publicată pe 26 septembrie, The Wall Street Journal a relatat că Kimberly Guilfoyle ar fi făcut declarații controversate în timpul unei cine organizate în martie, la Atena, la care participau oficiali americani și greci, inclusiv ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. În timpul unei dispute cu ministrul grec, ambasadoarea ar fi invocat apropiata cădere a Guvernului Bolojan și ar fi sugerat că Washingtonul ar avea capacitatea de a provoca schimbări politice și în alte țări.

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi afirmat Guilfoyle, potrivit unei persoane prezente la cină și altor surse citate de publicația americană.

Ministrul grec al Energiei i-ar fi replicat că Statele Unite nu pot înlocui guvernul Greciei, ales prin votul cetățenilor.

Avocatul ambasadoarei a contestat relatarea privind schimbul de replici.

Alte dezvăluiri au vizat deplasări de lux alături de directori ai unor companii energetice și un conflict legat de participarea la un eveniment organizat în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Marco Rubio și-a apărat inițial ambasadoarea, dar acum ia în calcul demiterea

Aflat săptămâna trecută la Atena, Rubio a apărat-o inițial pe Kimberly Guilfoyle, afirmând că aceasta a fost un ambasador puternic al Statelor Unite în Grecia.

Ulterior, după publicarea unor noi acuzații, șeful diplomației americane s-a arătat iritat de întrebările jurnaliștilor.

Înainte de plecarea din Atena, joi, 8 octombrie, Rubio a afirmat că nu poate confirma informațiile publicate și a criticat tendința de a considera automat adevărate relatările bazate pe surse anonime.

Potrivit oficialului citat de AP, Rubio a devenit însă tot mai nemulțumit pe măsură ce dezvăluirile s-au înmulțit.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Guilfoyle l-a însoțit pe secretarul de stat la majoritatea evenimentelor oficiale din Grecia, în timp ce acuzațiile împotriva ei erau deja intens discutate.

Cine este Kimberly Guilfoyle, apropiata familiei Trump ajunsă ambasador în Grecia

Kimberly Guilfoyle a devenit cunoscută în Statele Unite ca procuror în California și, ulterior, ca prezentatoare a postului conservator Fox News.

A fost implicată în campaniile politice ale lui Donald Trump și a avut o relație de mai mulți ani cu Donald Trump Jr., fiul președintelui american, cu care a fost logodită.

Numirea sa în Grecia a fost interpretată drept o expresie a încrederii politice de care beneficia în cercul apropiat al președintelui.

Postul de ambasador la Atena are o importanță strategică pentru Washington, inclusiv prin cooperarea militară din estul Mediteranei, infrastructura energetică și rolul Greciei în transportul gazelor către Europa de Est.