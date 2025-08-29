Trump va ține un discurs la cea de-a 80-a Adunare Generală a ONU, pe 23 septembrie

„Președintele va călători la New York pe 22 septembrie pentru a se adresa Adunării Generale a Națiunilor Unite marți, 23 septembrie”, a declarat reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă.

Trump a ținut discursuri în fața AGONU de mai multe ori în timpul primului său mandat ca președinte al SUA, între 2017 și 2021.

În 2017, Trump a debutat la AGONU, unde a avertizat că SUA ar putea „distruge complet Coreea de Nord” dacă ar fi provocată și l-a batjocorit pe liderul nord-coreean Kim Jong-un, numindu-l „Rocket Man”.

De asemenea, el a criticat conducerea Iranului și a descris acordul nuclear cu Iranul ca fiind „jenant” la acel moment.

În 2018, el a subliniat agenda sa „America First”, respingând globalismul, în timp ce discursul său din 2019 s-a concentrat pe naționalism, tarife vamale impuse Chinei și avertismente privind Iranul și imigrația, potrivit Business Standard.

În 2020, în contextul pandemiei de Covid-19, el a transmis o scurtă declarație preînregistrată în care a dat vina pe China pentru răspândirea virusului și a subliniat acordurile de pace din Orientul Mijlociu negociate sub administrația sa.

Al cincilea discurs în cadrul Adunării Generale a ONU

Apariția lui Trump din 23 septembrie va marca al cincilea său discurs în cadrul AGNU și primul din al doilea mandat.

Adunarea Generală a ONU (AGNU) este principalul organ de elaborare a politicilor al Organizației. Cuprinzând toate statele membre, aceasta oferă un forum unic pentru discuții multilaterale pe tema întregii game de probleme internaționale acoperite de Carta Organizației Națiunilor Unite. Fiecare dintre cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite are un vot egal.

Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU (AGONU) se deschide pe 9 septembrie 2025. Două săptămâni mai târziu, pe 23 septembrie, începe dezbaterea generală la nivel înalt.