Președintele Siriei va merge la Washington pentru a adera la coaliția globală anti-ISIS. Sharaa ar urma să se întâlnească cu Trump

Ahmed Al-Sharaa va ratifica aderarea oficială a Siriei la Coaliția Globală pentru Înfrângerea ISIS, formată din 89 de membri, pe 10 noiembrie, a declarat sâmbătă Tom Barrack în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate în Bahrain, potrivit Bloomberg.

Tom Barrack, care este ambasadorul SUA în Turcia, este totodată și emisarul special pentru Siria și Liban.

Fost comandant al Al-Qaeda, Sharaa a condus gruparea care l-a răsturnat de la putere pe dictatorul Bashar al-Assad în decembrie anul trecut.

De atunci, el a încercat să demonstreze Occidentului că este un lider islamist moderat, dornic să contribuie la lupta împotriva extremismului și să se concentreze pe reconstrucția unei țări devastate de război.

Trump s-a întâlnit cu Sharaa în Arabia Saudită, în luna mai, și în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, în septembrie.

Președintele american și-a folosit prerogativele executive pentru a ridica sau relaxa o parte dintre sancțiunile vechi impuse Siriei, dar are nevoie de aprobarea Congresului pentru a abroga așa-numitul „Caesar Act”, care prevede sancțiuni împotriva țărilor ce fac afaceri cu Siria.

Tom Barrack a declarat că aderarea Siriei la coaliția anti-ISIS și progresele realizate în negocierile mediate de SUA între Israel și Siria, în vederea semnării unui acord de securitate, ar putea duce la ridicarea sancțiunilor rămase.

„Totul se mișcă, fac o treabă foarte bună, se comportă responsabil”, a spus el, referindu-se la conducerea siriană.