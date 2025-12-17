Opera din Sydney comemorează victimele atacului armat de Hanuka de la Bondi Beach / Premierul australian: „Islamul – o perversiune extremă”

O menorah a fost proiectată pe una dintre pânzele Operei, într-un gest pe care premierul statului New South Wales, Chris Minns, l-a descris drept „simplu, dar puternic”.

Opera din Sydney a proiectat imaginea unei menorah pe cea mai mare pânză a iconicei sale clădirii, în memoria celor uciși într-un recent atac armat de la Bondi Beach.

Doi teroriști au deschis focul asupra participanților la un eveniment prilejuit de sărbătoarea de Hanuka organizat de Chabad, ucigând cel puțin 15 persoane și rănind cel puțin 40.

„O perversiune extremă de Islamului”

Potrivit BBC, victimele aveau vârste cuprinse între 10 și 87 de ani — printre ele aflându-se doi rabini, un supraviețuitor al Holocaustului și o fetiță de 10 ani.

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a declarat pentru Australian Broadcasting Corporation că cei doi atacatori au fost „răi” și că atacul a fost „un act de antisemitism, determinat de ideologie… este o perversiune extremă a Islamului”.

Priveghi cu 1.000 de persoane

Peste 1.000 de persoane s-au adunat la Bondi Pavilion pentru un priveghi în memoria victimelor, iar o menora mare amplasată acolo a fost decorată cu sute de buchete de flori.

De asemenea, a avut loc o ceremonie interconfesională în Hyde Park, unde au fost susținute discursuri de membri ai comunităților First Nations, reprezentanți ai Consiliului Evreiesc din Australia și ai Consiliului Imamilor din Australia.

„Un simbol al rezilienței”

„Iluminarea Operei este un gest simplu, dar puternic: un mesaj către lume că prețuim comunitatea noastră evreiască, că le onorăm curajul și că suntem alături de ei în solidaritate și iubire”, a declarat Chris Minns, premierul statului New South Wales.

„În această seară, acele lumânări sunt un simbol al rezilienței și un memento că, chiar și în întuneric, alegem să fim uniți”.

„În această seară, Opera din Sydney strălucește în lumina menorah de Hanuka”, a transmis instituția într-un comunicat.

„Onorăm victimele devastatorului atac terorist de la Bondi Beach și transmitem cele mai sincere condoleanțe tuturor celor afectați de acest îngrozitor act de violență”.