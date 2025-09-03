Turiștii din Tenerife sunt avertizați: insula organizează cel mai mare exercițiu de pregătire pentru erupții vulcan

Aceasta vine după ce, conform Canarian Weekly, au fost înregistrate cutremure mici la Muntele Teide, cel mai înalt vârf din Spania, la o adâncime de un kilometru, și altul la nivelul suprafeței.

Exercițiul va implica cooperarea între serviciile de urgență, armată, oameni de știință și alte organizații, inclusiv Crucea Roșie, care vor simula scenariul unei erupții, potrivit Independent.

Ca parte a exercițiului, locuitorii din Tenerife vor primi o alertă pe telefonul lor și mulți vor trebui să-și evacueze locuințele. Se preconizează că exercițiul va avea loc în perioada 22-26 septembrie.

Rosa Dávila, președinta Cabildo de Tenerife, consiliul insulei, a declarat că exercițiul nu este rezultatul activității seismice recente din jurul insulei și că a fost planificat de ceva timp. Vulcanul a erupt ultima dată în 1909.

Ea a spus: „Este o decizie curajoasă care necesită calm, deoarece riscul nu va dispărea”.

„Cred că acest exercițiu va crește gradul de conștientizare și va asigura că oamenii înțeleg că trăim pe insule vulcanice. Trebuie să fim pregătiți.

„Nu este vorba de a alarma publicul, ci mai degrabă de a-l pregăti, educa și implica într-o cultură a prevenirii, cu exerciții reale care să le îmbunătățească înțelegerea situației”.

Primul exercițiu de acest gen din Spania

Exercițiul este primul de acest gen în municipalitățile spaniole, însă exerciții similare au avut loc în Stromboli și Sicilia, Italia.

Blanca Delia Pérez, ministrul Securității, Situațiilor de Urgență și Mediului Natural, a declarat: „Tenerife a trebuit să facă un pas uriaș în acest domeniu, motiv pentru care am conceput o hartă a punctelor logistice de acțiune și au fost deja create structuri de sprijin și mobilitate pentru zonele care ar putea fi afectate de o eventuală erupție vulcanică”.

Insulele Canare au cunoscut fenomene meteorologice extreme în ultimii ani.

Arhipelagul a fost afectat de incendii de vegetație care au devastat climatul său uscat, adesea agravate de vânturile puternice care vin dinspre Oceanul Atlantic.

În 2023, Tenerife a cunoscut cele mai grave incendii din ultimii 40 de ani, care au devastat îndrăgita insulă de vacanță, iar peste 12 000 de persoane au fost evacuate din casele lor.