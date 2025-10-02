Turkish Airlines va lansa zboruri către Armenia pe fondul îmbunătățirii relațiilor

Ca parte a eforturilor de dezvoltare a relațiilor, prim-ministrul armean Pashinyan s-a întâlnit cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la Ankara în luna iunie.

Într-un comunicat publicat marți, compania aeriană și-a exprimat dorința de a lansa ruta, cu condiția să existe o cerere suficientă pentru acest serviciu.

Anunțul companiei aeriene naționale a Turciei a urmat unei întâlniri între trimișii speciali ai celor două țări în Armenia, pe 12 septembrie, potrivit Euronews.

Trimisul special al Turciei pentru normalizarea relațiilor cu Armenia, Serdar Kılıç, a sosit în țara vecină din est prin granița terestră, care, la mai bine de trei decenii după închidere, rămâne închisă pentru civilii turci și armeni.

În urma întâlnirii, Ministerul Afacerilor Externe al Armeniei a emis o declarație în care afirma că țările au convenit „să întreprindă demersurile necesare pentru ca alte companii interesate să înceapă zboruri către diverse destinații începând din vara anului 2026”.

Țările, care încă nu au relații diplomatice oficiale, sunt în conflict de ani de zile din cauza uciderii în masă a armenilor în Imperiul Otoman în 1915.

În timp ce Erevanul o numește genocid, Ankara nu contestă faptul că uciderile au avut loc, dar respinge termenul, susținând că armenii au fost uciși în timpul tulburărilor civile care au avut loc odată cu prăbușirea imperiului în timpul Primului Război Mondial.

Dacă va lansa zboruri către Erevan, Turkish Airlines nu va fi primul transportator care va relua călătoriile aeriene între cele două țări.

Pegasus Airlines din Turcia și FlyOne din Armenia au început să ofere servicii între cele două țări în 2022.