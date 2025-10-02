Fluidizarea traficului în Capitală: marcaj galben „Nu blocați intersecția” la Piața Victoriei

Primăria Capitalei a introdus un nou marcaj rutier la Piața Victoriei, cu mesajul „Nu blocați intersecția”, pentru a fluidiza traficul într-una dintre cele mai aglomerate zone din București.

Potrivit autorităților, soluția este simplă, dar eficientă: intersecția rămâne liberă și traficul se desfășoară mai fluent.

Regula este clară – șoferii nu au voie să pătrundă pe marcaj dacă nu există spațiu pentru ieșire, iar nerespectarea acesteia atrage sancțiuni aplicate de Poliția Rutieră.

Măsura va fi extinsă și în alte intersecții mari din Capitală, urmând să fie implementată rapid, pentru a oferi un efect imediat în reducerea blocajelor rutiere.