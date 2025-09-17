UE dorește să intensifice cooperarea cu India, în ciuda legăturilor cu Rusia

„Complexitatea crescândă a amenințărilor la adresa securității globale, tensiunile geopolitice în creștere și schimbările tehnologice rapide subliniază necesitatea unui dialog și a unei cooperări mai strânse între UE și India în domeniul securității și apărării”, a declarat Comisia Europeană într-o comunicare publicată miercuri.

Într-o încercare probabilă de a-l liniști pe Trump și pe cei care critică cooperarea mai strânsă cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei, Comisia a adăugat o avertizare că India ar trebui să înceteze să ajute Rusia să eludeze sancțiunile, potrivit Politico.

„Este extrem de important pentru UE ca orice facilitare a războiului să fie limitată”, se arată în comunicat.

Declarația adaugă că Bruxellesul va colabora cu India în toate aspectele legate de combaterea războiului Rusiei în Ucraina, inclusiv prevenirea reexportului către Rusia a articolelor de război provenite din UE și „eludarea sancțiunilor, inclusiv prin intermediul flotei paralele a Rusiei și al altor măsuri energetice”.

Obstacole în calea cooperării

Între timp, India a trimis 65 de soldați pentru a participa la exercițiul militar anual rus Zapad, care a avut loc weekendul trecut, în cadrul căruia Kremlinul a simulat un atac nuclear asupra țărilor NATO. În cadrul recentei vizite a prim-ministrului Narendra Modi la un summit în China, acesta s-a ținut de mână cu Putin în timp ce se apropiau de gazda lor, președintele Xi Jinping.

„Participarea la exerciții militare, achiziționarea de petrol, toate acestea sunt obstacole în calea cooperării noastre atunci când vine vorba de aprofundarea relațiilor”, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, la o conferință de presă la Bruxelles privind Agenda strategică UE-India.

Cu toate acestea, ea a avertizat că, dacă UE nu este pregătită să se angajeze în relații cu India, puterile ostile vor umple acest gol. „Întrebarea este întotdeauna dacă lăsăm acest vid să fie umplut de altcineva sau încercăm să îl umplem noi înșine”, a spus ea.

Ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, UE ia în considerare să vizeze țările care ajută Rusia să eludeze sancțiunile, inclusiv India, care se numără printre principalii cumpărători de petrol și cărbune rusesc.

UE a sancționat deja o rafinărie din India, deținută parțial de Rusia, ceea ce înseamnă că instalația nu mai poate exporta către blocul comunitar.

O SUA imprevizibilă

Comunicatul arată că Bruxelles se află într-o situație geopolitică destul de delicată: își propune să intensifice cooperarea și să încheie un acord de liber schimb cu India până la sfârșitul anului, sperând în același timp să diversifice comerțul, îndepărtându-se de SUA și de o Casa Albă din ce în ce mai imprevizibilă.

În același timp, Bruxelles-ului nu îi va fi ușor să rămână o amenințare credibilă pentru Rusia, în timp ce face mai multe afaceri cu o țară care are legături istorice și strânse cu Moscova.

Un oficial al UE, care a vorbit după ce i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre discuțiile cu ușile închise, a recunoscut că New Delhi și Bruxelles „au diferențe” în ceea ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Nu este totul numai muzică, cântece și dansuri. Există o recunoaștere a faptului că trebuie să facem mai mult pentru a reduce decalajele”, a adăugat oficialul, referindu-se la sancțiuni și la „frontul petrolier”.

Și totuși, Bruxellesul mizează pe cea mai populată țară din lume pentru diversificarea sa. Comunicatul urmează vizitei președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, în India, la începutul anului, la care a participat împreună cu întreaga echipă de comisari.

Săptămâna trecută, comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, a vorbit din nou în termeni elogioși despre India, în timpul celei de-a treia vizite pe care a efectuat-o în această țară în acest an. El a reiterat că negocierile comerciale vor fi finalizate înainte de sfârșitul anului 2025.