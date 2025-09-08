Un bărbat băut care se plimbase cu trotineta a fost găsit inconștient pe o stradă din Sinaia

„În seara zilei de 08.09.2025, pe timpul executării serviciului pe raza stațiunii Sinaia, o patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a observat un bărbat culcat pe partea carosabilă cu o trotineta electrică la câțiva pași de el”, a transmis Jandarmeria Prahova.

Pentru că bărbatul era inconștient, jandarmii au chemat o ambulanță. Până la sosirea echipajului medical, jandarmii au urmat instrucțiunile operatorului 112, reușind să îl trezească și să îl așeze într-un loc unde să fie în siguranță.

Odată cu sosirea ambulanței, a ajuns la fața locului și un echipaj de Poliție care în urma testării cu etilotestul a constatat că bărbatul băuse zdravăn, înainte de a pleca la plimbare cu trotineta electrică.

În final, acesta a fost transportat la spital pentru investigații amănunțite.