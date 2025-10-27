Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhia Română, decorați de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

UPDATE: Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și Patriarhia Română, decorați la Palatul Cotroceni

Patriarhul Bartolomeu I a primit din partea șefului statului Ordinul Național Steaua României în grad de colan, iar Patriarhia Română a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer.

„Catedrala Mântuirii Neamului exprimă continuitatea spiritualității românești, evocând frumusețea arhitecturii bizantine îmbinată cu influențe occidentale, o expresie a României europene și creștine. Prin binecuvântarea Preafericitului Părintele Patriarh Daniel și a Sanctității Sale Bartolomeu I, Catedrala devine un simbol al comuniunii ortodoxe și al afirmării spirituale a poporului român, fiind o invitație la unitate și reconciliere, la respect față de tradiții și la încredere în viitor”, a spus președintele Nicușor Dan la ceremonie.

Șeful statului a spus că, după suferințele îndurate în timpul regimului comunist, catedrala devine un simbol al renașterii ortodoxiei românești, al redobândirii libertății și a demnității ca națiune: „Catedrala națională este dedicată generațiilor viitoare, dar aduce și un omagiu celor care s-au jertfit pentru împlinirea acestei idei”.

Nicușor Dan a vorbit și despre Patriarhul Ecumenic: „De-a lungul întregii păstoriri, ați cultivat o relație statornică și apropiată cu poporul român și cu Biserica Ortodoxă Română. Vă mulțumim pentru prietenia sinceră și pentru sprijinul frățesc arătat mereu României. Pentru noi, cuvântul și slujirea sanctității voastre sunt un repert de demnitate, echilibru și fraternitate, o mărturie a fidelității față de valorile ortodoxiei și față de valorile creștine care au stat la temelia Europei.

Prin dialogurile cu menici și grija pentru mediul, prin lucrarea de pace și de apropiere între oameni, sunteți un ghid spiritual într-o lume marcată de suferință și nesiguranță. România privește cu recunoștință misiunea neobosită pe care o îndepliniți în numele păcii al adevărului și al demnității umane. În semn de profundă prețuire, am avut bucuria de a vă conferi Ordinul Național Steaua României în grad de colan, cea mai înaltă distinție a țării noastre, ca recunoaștere pentru întreaga slujire și pentru prietenia față de poporul român”.

Știrea inițială: În scurt timp va avea loc o ceremonie solemnă de decorare a Patriarhului Ecumenic și a Patriarhiei Române.

Distincțiile acordate vor recunoaște contribuția Patriarhului Bartolomeu I la promovarea dialogului interortodox și sprijinul constant oferit Bisericii Ortodoxe Române, precum și rolul Patriarhiei Române în consolidarea spiritualității naționale și promovarea valorilor creștine. Evenimentul are loc în contextul celebrării Centenarului ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie și la o zi după sfințirea picturii Catedralei Naționale, moment care a reunit mii de credincioși și oficiali români. Nicușor Dan a participat, duminică, alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale, o construcție despre care afirmă că a fost „născută visul și credința multor români”.

„O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună”, a scris președintele Nicușor Dan într-un mesaj pe rețelele de socializare, duminică seară.