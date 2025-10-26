Un bărbat, prins de jandarmi în timp ce împărțea ziare legionare în apropierea Catedralei Naționale

În cursul zilei de duminică, 26 octombrie, în jurul orei 10:30, un bărbat a fost zărit de jandarmi în timp ce distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare cu caracter legionar, rasist și xenofob. Totul s-a petrecut în apropierea Catedralei Mântuirii Neamului, pe Calea 13 Septembrie.

„În conținutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002

privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările”, a anunțat Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București într-un comunicat de presă.

În urma celor sesizate, bărbatul în cauză a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.

Incidentul a avut loc duminică, în ziua în care a avut loc sfințirea picturii Catedralei Naționale, eveniment la care au participat mii de pelerini atât din țară și din străinătate, precum și mai multe persoane din sfera politică. La slujbă au participat președintele Nicușor Dan și familia acestuia, premierul Ilie Bolojan, foștii președinți Traian Băsescu și Emil Constantinescu, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, foști premieri – Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu și Victor Ponta -, dar și Custodele Coroanei, Principesa Margareta şi Principele Radu.