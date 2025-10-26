Prima pagină » Social » Bărbat prins de jandarmi când împărțea pe Calea 13 septembrie materiale cu caracter legionar

Un bărbat a fost prins de jandarmi în timp ce împărțea pe Calea 13 septembrie din Capitală materiale cu caracter legionar.
Bărbat prins de jandarmi când împărțea pe Calea 13 septembrie materiale cu caracter legionar
Sursă foto: Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti
Cosmin Pirv
26 oct. 2025, 14:20, Social

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, pe calea 13 Septembrie, în jurul orei 10:30, jandarmii au observat un bărbat în timp ce distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare.

În conținutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor ordonanței privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război.

Au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.